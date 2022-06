Cotejará UE datos de viajeros con Interpol

El sistema de viaje autorizado que Europa impondrá a partir del próximo año a los mexicanos y ciudadanos de otros 59 países que no requieren visa, estará ligado a bases de datos migratorios y de agencias de seguridad y policiales internacionales como Interpol, afirmó el embajador de la Unión Europea (UE) en México, Gautier Mignot.

En entrevista con El Sol de México, el diplomático explicó que para llevar a cabo el trámite, conocido como Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje (ETIAS por sus siglas en inglés), antes de viajar a cualquiera de las 27 naciones que integran la Unión Europa (excepto a Irlanda) y a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, los mexicanos deberán llenar un formulario en línea con información requerida como motivos del viaje y dónde se alojarán durante el mismo. De ser aceptados, recibirán un correo electrónico con la notificación que pueden viajar al Viejo Continente.

“El sistema analizará un control automático y lo contrastará con bases de datos de Interpol, para saber, por ejemplo, si el pasaporte ha sido reportado como robado o si la persona ha sido deportada previamente de los países de la Unión Europea por haber violado las reglas migratorias”, afirmó el diplomático.

Los datos recabados también se pondrán a disposición de las autoridades locales con el fin de prevenir, detectar o investigar a personas relacionadas con actividades terroristas o criminales de gran envergadura, informa ETIAS en su página de internet.

Asimismo, la información proporcionada por los mexicanos y demás viajeros se integrará a bases de datos ya existentes en la UE como el Sistema de Información (SIS), que identifica a individuos con orden de búsqueda y captura, así como el Sistema de Información de Visados, que protege a los europeos del robo y fraude de identidad, además de facilitar la verificación y emisión de solicitudes de asilo.

Aunque el embajador Mignot estimó que la mayoría de las solicitudes de mexicanos serán aprobadas, dejó en claro que en los casos en los que se detecte algún problema, se procederá a una revisión con controles adicionales y de considerarse una amenaza de seguridad migratoria, la solicitud será rechazada.

“Los registros serán rechazados en casos muy excepcionales, muy limitados”, dijo Mignot.

De acuerdo con el diplomático, la medida se debe a la necesidad de controlar mejor a las personas que viajan a la Unión Europea sin visa, como lo hacen otros países, para detectar amenazas, pero también para agilizar la llegada de los visitantes y disminuir las detenciones en aeropuertos y fronteras europeas.

Se estima que cada año más de 13.5 millones de mexicanos viajan a países que integran la UE, siendo España el principal destino de turismo y estudio de mexicanos, seguido por Francia e Italia.

“ETIAS no es una visa y no introduce obligaciones similares a las del visado: no será necesario acudir a un Consulado para presentar una solicitud, no se recolectarán datos biométricos, será mucho menos costoso y más rápido que el trámite de una visa. Cabe mencionar que el concepto de autorización de viajes no es nuevo. Desde hace varios años, países como Estados Unidos, Canadá y Australia cuentan con sistemas de autorización previa de viaje, en particular para viajeros europeos e incluso en algunos países para mexicanos”, afirmó el embajador.

También destacó que la medida no se aplicará hasta el próximo año, por lo que los mexicanos que tienen planeado viajar al Viejo Continente en los próximos meses no tienen por qué preocuparse. "Las nuevas reglas se van a aplicar a partir del 2023, pero la fecha precisa queda aún por confirmar, por el momento no cambia nada. Quien tiene planes de viaje en los próximos meses, no se deben preocupar”, manifestó.

Una vez que entre en vigor, ETIAS permitirá a los viajeros realizar viajes a Europa de menos de 90 días cada uno por un periodo de tres años. Su costo será de siete euros, unos 150 pesos mexicanos.

Se trata de un sistema que se ideó hace cuatro años, pero que apenas tomó forma. Se pensó porque muchos países no requieren visa para entrar a Europa y, por tanto, el historial de los visitantes sólo era verificado una vez en el lugar de destino. De acuerdo con el embajador, esto representaba más trabajo, burocracia, tiempo de espera al bajar del avión y riesgos para la nación destino.