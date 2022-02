Denuncia contra de José Ramón López es campaña de desprestigio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la denuncia que interpuso el Partido Acción Nacional (PAN) ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su hijo, José Ramón López Beltrán por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, por el caso de la casa que rentó en Houston, Texas, se trata de “una campaña” de desprestigio en contra de su gobierno y en contra de él mismo.

Al ser cuestionado por esta denuncia durante su conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que “en el caso que se abriera la carpeta de investigación no hay ningún problema, todos debemos comparecer ante la autoridad, el que nada debe nada teme. Esto ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio con la máxima del hampa del periodismo, con la cual lo repito y lo repito y lo seguiré repitiendo: la calumnia cuando no mancha tizna”, reviró.

El pasado 3 de febrero, el PAN presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos por los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias contra el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, por los recursos de lujo y las casonas de Houston que fueron exhibidas por medios de comunicación y que se investigue la presunta relación que pudiera haber entre ellos y proveedores de Pemex.

Ante esto, el mandatario recomendó a su hijo y a su nuera que no respondan en persona a esta acusación y mencionó que si él se dedicará a responder todas las acusaciones que le hacen, no podría dedicarse a gobernar.

El mandatario federal justificó que este caso de presunta corrupción de su hijo José Ramón y su nuera —que reveló el periodista Carlos Loret y el colectivo Mexicanos Contra la Corrupción, hace tres semanas—, es un entramado hecho por sus opositores para debilitar su autoridad moral como gobernante.

“Arman todo esto, para debilitar la autoridad del Gobierno y en especial mi autoridad, porque si seguimos contando con respaldo ciudadano, no van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes, no van a poder regresar por sus fueros”, subrayó el presidente.

Este comentario lo aprovechó López Obrador para hablar sobre el proceso de la Consulta para la Revocación de Mandato del Ejecutivo federal del próximo 10 de abril y, contrario a lo que marca la veda electoral inscrita por la ley, que manda que solo el INE puede llamar a participar en la Consulta, el presidente dijo que si sus opositores no están conformes deben participar en este proceso.

“Yo creo que no me van a multar por decir que va a haber una consulta el 10 de abril”, dijo el presidente, mientras sostuvo que no está infringiendo ninguna ley, porque “no estoy diciendo que la población se debe inclinar por una u otra postura, sino que un modo de resolver sus diferencias (los opositores conmigo) es mediante una manera democrática” y que se va a tener esta oportunidad el 10 de abril próximo.

“Eso lo debería estar haciendo el INE: `el 10 de abril va a haber una consulta con este propósito, participa´, y todos, pues tenemos el derecho de informarlo, ¿Por qué no se va a informar?, cuestionó López Obrador lo que está mal es que se obligue o se oriente”, subrayó el presidente.