Piden a brasileños no reservar vuelos sin tener visa

Ante la falla en el sistema de autorizaciones electrónicas (SAE), el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recomienda a los brasileños que quieran venir a México no adquirir pasajes aéreos o servicios turísticos hasta no contar con la visa requerida.

El jueves, El Sol de México publicó que desde mayo pasado, miles de brasileños han sido rechazados para venir a nuestro país debido a una falla en el SAE que ha provocado que muchos de ellos pierdan dinero por no conseguir el documento migratorio.

Consultada al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que en caso de que los solicitantes no puedan procesar la autorización de viaje debido a la falla en el sistema, podrán tramitar una cita en el sitio web citas.sre.gob.mx y acudir a una oficina consular a tramitar una visa, la cual de cumplir con los requisitos podrá ser otorgada por seis meses o de larga duración por 10 años. Sin embargo, reiteró que de no contar con la autorización de viaje o la visa, no se adquiera pasajes de avión ni paquetes turísticos.

En diciembre pasado, México reimpuso el requisito de la visa a los brasileños con el argumento de disminuir el número de ciudadanos de la nación sudamericana que utilizaban nuestro país para llevar a la frontera norte y de ahí pasar de manera ilegal a Estados Unidos.