Día de la Virgen: ¿abren los bancos el 12 de diciembre?

Debido a que el día 12 de diciembre de 2022 es considerado como un día feriado por muchas compañías, sobre todo las mexicanas, una duda frecuente en estas fechas es ¿estarán abiertos o cerrados los bancos?

En este sentido debemos informarte que es mejor que reorganices tus planes, ya que se trata de un día no laborable para las instituciones bancarias, así lo ha informado la Asociación de Bancos de México.

El lunes 12 de diciembre un sector de la población celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. La fecha no es un día festivo oficial, por tanto, no conlleva descanso obligatorio. Sin embargo, la Asociación de Bancos de México ha emitido un comunicado sobre el cese de sus funciones a nivel nacional, incluida la zona sur de Tamaulipas. No acudas a tu banco, no va a estar abierto.

Los bancos van a descansar el día 12 de diciembre

A través de sus redes sociales, la Asociación de Bancos de México, conformada por 46 instituciones de banca múltiple presentes en territorio nacional, notificó a la población en general sobre el cierre de sus sucursales para el día 12 de diciembre.

Comunicado de prensa. Las sucursales bancarias no abrirán este lunes 12 de diciembre. pic.twitter.com/fWJL16g55G — Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) December 8, 2022

Lo bancos que están dentro de la Asociación de Bancos son:

ABC Capital

American Express Bank (México)

Banca Afirme

Banca Mifel

Banco Actinver

Banco Autofin México

Banco Azteca

Banco Bancrea

Banco Base

Banco Covalto

Banco Compartamos

Banco Credit Suisse (México)

Banco de Inversión Afirme

Banco del Bajío

Banco Forjadores

Banco Inbursa

Banco Inmobiliario Mexicano

Banco Invex

Banco JP Morgan

Banco KEB Hana México

Banco Monex

Banco Multiva

Banco PagaTodo

Banco Regional de Monterrey

Banco S3 Caceis México

Banco Sabadell

Banco Santander

Banco Shinhan de México

Banco Ve por Más

BanCoppel

Bank of America Mexico

Bank of China Mexico

Bankaool

Banorte

Bansí

Barclays Bank México

BBVA México

BNP Paribas

Citibanamex

CIBanco

Consubanco

Deutsche Bank México

Fundación Dondé Banco

HSBC México

Industrial and Commercial Bank of China

Intercam Banco

Mizuho Bank

MUFG Bank Mexico

Scotiabank

El cierre de bancos programado para el 12 de diciembre es en todas las compañías de este giro a nivel nacional | Cuartoscuro (Archivo)

¿Qué pasa si necesito hacer un pago ese día?

La Asociación de Bancos recuerda al público interesado que, en seguimiento a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros del país, cuando la fecha límite de un pago corresponde a un día no laborable para las instituciones de banca, en automático se recorre al siguiente día hábil.

De igual manera, los usuarios de servicios financieros cuentan con acceso las 24 horas a más de 59 mil cajeros en México. Además, pueden ingresar y realizar operaciones a través de la banca digital, electrónica y telefónica.

En conclusión, si pensabas acudir a tu banco a efectuar algún trámite en ventanilla o hablar con un asesor, reprograma la actividad para otro día. Repetimos: el 12 de diciembre de 2022, en México los bancos no trabajan.

