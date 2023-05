Exoneración de José Luis Abarca no afecta avances del caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este miércoles que la decisión de ayer de un juez de Tamaulipas, sobre liberar a José Luis Abarca Velázquez, acusado del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, afecte las investigaciones de este caso

“No afecta, porque nosotros continuamos con la investigación y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres, con las madres, de los jóvenes desaparecidos y estamos enfrentando muchos obstáculos como en todo. Pero como venimos de luchar en contra de cacicazgos, mafias, oligarquías y gobiernos corruptos, hasta nos crecemos. Como decía Ponciano Arriaga -entre más me golpean mas digno me siento-. Además, es todo un desafío y me siento muy fortalecido porque no estamos solos, somos millones”, dijo el presidente en su mañanera.

“Entonces claro que no, vamos a hacia la transformación y vamos a seguir avanzando en el caso de Ayotzinapa evitando violaciones de Derechos Humanos como antes”, dijo el mandatario.

El pasado martes, se dio a conocer que el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito en Matamoros, Tamaulipas, absolvió al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, del secuestro de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El presidente aprovechó el tema para arremeter en contra del Poder Judicial y acusó que a pesar de que ganó la Presidencia y el Congreso en las elecciones de 2018, el Poder Judicial y otros poderes fácticos, como el económico, no se reformaron, pues aseguró que "existe un contubernio entre el PAN y el PRI para seguir controlando al país".

“Yo le diría que el Poder Judicial quedó prácticamente intacto, como estaba durante el gobierno del presidente (Enrique) Peña, durante el gobierno de la usurpación, y hasta atrás. Entonces es muy difícil ir avanzando. Entonces los jueces, magistrados y ministros, ya les he hablado de que cuando empezó a descararse el acuerdo PRI-PAN, empezamos a hablar del PRIAN, parte de la moneda de cambio para el acuerdo, fue entregarle el PAN el Poder Judicial casi por completo. Acuérdense que Zedillo, nombró a Lozano Gracia Procurador de Justicia. Fue una negociación un acuerdo. Y así les entregaron tribunales a destacados miembros del PAN, son los que dominan. Pero no es la regla, es la excepción”, criticó.

“El Poder Judicial está el servicio de la oligarquía, porque lo que había en México, eso lo tengo muy claro y lo puedo fundar teóricamente, no era una democracia, era una oligarquía con apariencia de democracia, por qué no dominaba el pueblo”, fustigó.

Sostuvo que en México dominaba una minoría el pueblo no existe, por eso todas estas decisiones de jueces de todo tipo.

En 2014, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron señalados por la entonces Procuraduria General de la República de ordenar a policías municipales de Iguala que atacaran la noche del 23 de septiembre de ese año a los estudiantes normalistas de la Normal Rural Isidro Brugos, para impedir que llegaran a la ciudad Iguala, donde presuntamente iban a boicotear el informe de Pineda, quien era entonces presidenta del DIF municipal.