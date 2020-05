Jefa Fabiana da positivo a Covid-19

Fabiana Maribel Zepeda Arias mejor conocida como Jefa Fabiana, titular de la división de Programas de Enfermería del IMSS informó que dio positivo a Covid-19.

Por medio de sus redes sociales, la titular de Enfermería reveló que tras haber sido diagnosticada con el virus, ahora se encuentra en aislamiento.

Me encuentro en aislamiento, ya que di positivo a COVID19. Soy bendecida por mi familia, amigos y colegas que me escriben para monitorearme.



Vivo lo que viven mis compañer@s en todo el mundo. Abrazo solidario en nuestro #DíaDeLaEnfermería💗, aunque sea virtual y a sana distancia — Jefa Fabiana (@jefafabiana) May 13, 2020

Asimismo, señaló que ahora vive "lo mismo que sus compañeros en todo el mundo" y agradeció por el apoyo de familiares, amigos y colegas.

Labor de la Jefa Fabiana

La labor de Fabiana Maribel Zepeda es organizar, coordinar, planear y promover la capacitación de 131 mil trabajadores de enfermería del IMSS en todo el país.

Pero desde el mes pasado también tiene la tarea de promover el respeto a los empleados de la salud, pero sobre todo, que se valore la labor de aquellos a quienes se les ha asignado la atención de pacientes con Covid-19.

Foto: Presidencia

Llamado a parar las agresiones

Cabe recordar, que desde el pasado 20 de abril, la Jefa Fabiana pidió un alto a las agresiones contra el personal de salud, esto tras las diversos actos de violencia del que fueron víctimas empleados que atienden pacientes contagiados con el coronavirus.

"Les quiero hacer un llamado, hacer extensivo el respeto y parar la agresión… Siéntanse tranquilos, no somos portadores en la calle del Covid-19 estamos ayudando y estamos entregados a nuestra labor".