Por epidemia de Covid-19, INE se satura de trabajo

La emergencia sanitaria por Covid-19 también ha afectado al Instituto Nacional Electoral (INE) ya que el proceso para la asignación de cuatro de sus consejeros se mantiene detenido en la Cámara de Diputados, provocándole al organismo una sobrecarga de trabajo frente a las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila, así como por los comicios de 2021.

Ante esta situación, de manera temporal, el Instituto ha reasignado la composición de las comisiones para enfrentar la ausencia de los cuatro funcionarios electorales que concluyeron su gestión desde hace casi un mes, y cuyos reemplazos no han podido ser nombrados. “Decidimos modificar lo que nos es posible”, manifestó el consejero Jaime Rivera.

En entrevista con El Sol de México, explicó que después de la salida de la consejera Pamela San Martín y los consejeros Marco Antonio Baños, Benito Nacif y Enrique Andrade el pasado 3 de abril, varias comisiones se quedaron sin quórum legal por lo que los actuales representantes del Consejo General del INE han tenido que integrarse a aquellas comisiones que ya no contaban con el número de individuos (tres como mínimo) que se necesitan para que se puedan tomar determinaciones válidas en los comités.

Jaime Rivera refirió como ejemplo que en la comisión de capacitación electoral que estaba integrada por cuatro consejeros quedaron sólo dos, de tal manera que tuvo que ser agregado el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.

También hubo necesidad de ajustar las presidencias de comisiones que se quedaron sin cabeceras. Como ejemplo, Rivera señaló que el consejero Marco Antonio Baños, quien presidia el comité de registro de electores, ahora el mismo (Rivera) es quien lleva la batuta, mientras que la comisión de vinculación con organismos locales está a cargo de la consejera electoral Dania Ravel.

“Así han sido estos pequeños ajustes, claro, eso significa también que aumenten las comisiones en las que uno participa, yo por ejemplo ya voy a participar en seis comisiones”, manifestó.

Reiteró que “el INE sigue trabajando, no totalmente al mismo ritmo, pero siguen trabajando las áreas ejecutivas quienes dan prioridad a lo más urgente”.

En ese sentido, Rivera dijo a la Organización Editorial Mexicana (OEM) que se tiene sobre la mesa la preparación de las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila, comicios en los que hasta el momento se suspendieron algunas actividades y que al reanudarse luego de que pase la crisis sanitaria, el Instituto debe estar preparado para ello.

Sobre la mira del INE también está el proceso electoral de 2021, en el que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado 17 de abril acordó avanzar en la integración de los consejos locales y distritales durante los procesos electorales federal y locales 2020-2021, con lo cual se toman previsiones para que, independientemente de la contingencia sanitaria y sus consecuencias, se inicien dichos procesos en la primera semana de septiembre, como lo marca la ley.

Por ello, Rivera refrendó que el Instituto debe cumplir con sus deberes y garantizar las obligaciones del órgano electoral se cumplan. “Como quiera que sea vamos a garantizar que haya elecciones”, subrayó.

En relación con esto y en el contexto de la ausencia de integrantes del Consejo General, el funcionario reiteró que es muy importante la designación de los consejeros electorales para ese momento, pues de lo contrario, “sí sería difícil” mantener un panorama sin ellos.

Cuestionado sobre si el Instituto haría un llamamiento al poder Legislativo en San Lázaro para acelerar el proceso de asignación de nuevos integrantes al organismo, la autoridad electoral afirmó que el Legislativo es el que sabe la importancia del tema.

“No nos corresponde a nosotros hacer ese llamado pero le corresponde a la Cámara y su órgano de gobierno interno está consciente de cumplirlas cuando la emergencia sanitaria lo permita”, dijo.

BAJAR EL NÚMERO, CON LA LEY

Por su parte, el especialista en temas electorales, Luis Carriedo expuso que hoy, por la pandemia se justifica detener la asignación, pero en cuanto se active el proceso electoral y los procesos legislativos se debe nombrar a quienes faltan.

“Es legítimo ahora no hacerlo pero sería condenable que ya teniendo posibilidades de procesar la designación el congreso de todas maneras no lo hiciera como experimento para ver si con 7 aguantan. Sí se puede bajar el número, pero no con experimentos, sino con una reforma de ley que diseñe el modelo para 9 o 7 y no para 11”, expuso en entrevista con este diario.

Desde marzo, debido a la contingencia por el Covid-19, el proceso de elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se mantiene detenido en la Cámara de Diputados.

Una vez que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) difundió la lista de los 60 semifinalistas del proceso de elección para las cuatro vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE), la Cámara baja aprobó posponer, de manera indefinida, la fase de entrevistas de los aspirantes hasta que se regulen las actividades legislativas.