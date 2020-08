Crece huelga contra el presidente de Bielorrusia

MINSK. Miles de opositores en Bielorrusia se congregaron en una nueva manifestación tras una tensa jornada para el presidente Alexandre Lukashenko, abucheado por obreros en una fábrica y confrontado a un movimiento huelguístico que se amplía.

Al menos 5 mil personas manifestaron en la noche en Minsk, gritando "¡Vete!" al jefe de Estado en el poder desde 1994 y reelegido para un sexto mandato con 80% de los votos en una muy cuestionada elección presidencial.

Mundo Productores agropecuarios de Argentina se van a huelga

Más temprano, Lukashenko protagonizó un tenso cara a cara con obreros en huelga, el día después de una gigantesca manifestación para pedir su salida.

Ayer, miles de manifestantes se congregaron ante la fábrica de vehículos pesados (MZKT) y la planta de tractores (MTZ) de Minsk, así como en la sede de la televisión gubernamental bielorrusa, ondeando banderas blancas y rojas de la oposición y lanzando consignas.

La visita del presidente a la fábrica MZKT, adonde llegó en helicóptero, provocó un encontronazo con obreros que le gritaban "¡Vete!", mientras daba su discurso y respondía a sus preguntas. "Gracias, ya he dicho todo lo que quería decir. Podéis decir 'vete'", aseguró Lukashenko en la conclusión de su discurso, enfadado.

El presidente insistió en que no abandonaría el poder. "Nunca haré algo bajo presión", declaró. "Hasta que no me matéis, no habrá elecciones", dijo desafiante.

Sin embargo, luego matizó que estaba listo a organizar nuevas elecciones pero tras la adopción de una nueva Constitución, sin dar más detalles.

Empleados de la emblemática fábrica de tractores MTZ, cuya producción se exporta a toda la ex Unión Soviética, indicaron que miles de ellos hicieron huelga.

En Occidente las reacciones se suceden. En Reino Unido, el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, anunció que su país "no acepta los resultados" de las presidenciales y piensa "sancionar a los responsables" de la represión.

Los líderes europeos celebrarán por su parte una cumbre extraordinaria para abordar la crisis en Bielorrusia.

Estonia instó a celebrar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras el presidente de EU, Donald Trump, afirmó que seguía "muy de cerca" la situación en el país.