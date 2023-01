Reino Unido impone nuevas sanciones a Irán por represión a protestas

Los países de la Unión Europea (UE) incluyeron este lunes a 37 funcionarios y organizaciones de Irán en la lista de sanciones del bloque, a raíz de la represión a protestas que sacuden al país, dijeron fuentes coincidentes.

Se trata de la cuarta ronda de sanciones adoptadas por la UE contra Irán, y fue adoptada durante una reunión de los ministros europeos de Relaciones Exteriores en Bruselas.

Lee también: Irán arresta a siete implicados en protestas por Mahsa Amini vinculados al Reino Unido

La lista completa con los nombres de las personas y organizaciones sancionadas aún deberá ser publicada en el Diario Oficial de la UE.

La UE ya sancionó a más de 60 funcionarios y organizaciones iraníes por la represión a las protestas que estallaron luego de la muerte de una joven que se encontraba bajo custodia policial por no llevar bien colocado el velo sobre la cabeza.

Entre los sancionados están altos funcionarios y de la policía de la moralidad de Teherán, los jefes del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución y medios estatales de prensa.

Mundo Gobierno de Irán desvía vuelo para impedir que familia de futbolista saliera del país

Sin embargo, por ahora los países miembros de la UE no han decidido clasificar a los Guardianes de la Revolución como un grupo terrorista, a pesar de los llamados formulados por Alemania y Países Bajos.

El gobierno iraní ya advirtió a la UE contra esa posibilidad.

Este lunes el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, dijo que antes de adoptar esa determinación es necesario que haya un fallo legal en uno de los estados del bloque.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"No podemos decir: 'Te considero un terrorista porque no me gustas'. Eso podrá hacerse cuando un tribunal de un estado miembro emita una declaración legal, una condena concreta", explicó.