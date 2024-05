[Actualización] Abaten a presunto tratante en Tenancingo durante enfrentamiento con la Marina

Una llamada de auxilio por detonaciones por arma de fuego en la vía pública del municipio de Tenancingo, al sur de la entidad tlaxcalteca, derivó en un enfrentamiento a balazos entre supuestos integrantes de una banda dedicada a la Trata de Personas y personal de la Marina Armada de México, con saldo de un sujeto muerto y otro más detenido.

Policiaca

Más detalles:➡️Asesinan a una mujer en Nativitas; ajuste de cuentas, el presunto móvil

De acuerdo con versiones preliminares dadas a conocer por vecinos a las autoridades, el hombre abatido y el detenido son ubicados como parte de la banda denominada “Los Vaqueros”, a quienes se les atribuye la muerte de al menos tres personas en bailes sonideros en los últimos meses.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

A las 02:05 horas de ayer se registró el enfrentamiento a balazos entre efectivos de la Marina y un grupo de ocho hombres con rifles AK-47, mejor conocidos como “cuernos de chivo” y armas cortas calibre .09 milímetros, de uso exclusivo del Ejército.

Los hechos se registraron en la calle 6 Poniente de la cabecera municipal, cuando los sujetos dispararon en contra de un domicilio y viajaban a bordo de un automóvil marca Dodge, tipo Charger, color verde limón y una camioneta marca Omoda, tipo C5, color rojo cereza, con reporte de robo.

Policiaca Asesinan a un comerciante de jugos para robarle su motocicleta, en Apetatitlán

No dejes de leer:➡️Deja frustración la muerte de Daniel N; asesinado por pugna en Xicohtzinco

Los habitantes de la vivienda agredida dieron parte a las autoridades a través del número de emergencias 911 y al sitio se constituyeron elementos castrenses, los cuales fueron recibidos a balazos.

Los efectivos repelieron las agresiones y ante el entrenamiento con el que cuentan, lograron abatir a un civil armado, de entre 20 a 25 años de edad, que vestía pantalón color ladrillo, camisa negra y zapatos del mismo tono. El presunto hampón presentó un disparo en la espalda, cuyo orifico fue de entrada, pero no de salida, es decir, la bala quedó incrustada en su cuerpo, pero no fue atendido, pues los paramédicos de municipios cercanos no pudieron ingresar debido a que el intercambio de balas continuaba, por lo que murió y el cadáver quedó tendido sobre la calle 2 Sur.

Policiaca A balazos asaltan en una marisquería a tres hombres que habían retirado dinero del banco, en Chiautempan

Más información:➡️[Actualización] Terror por balacera en San Miguel del Milagro

Al verse superados, los presuntos “padrotes” huyeron a bordo de los vehículos, pero los uniformados los persiguieron y llevaron el enfrentamiento a otras calles del municipio. Tras la refriega fue detenido un masculino de 45 años de edad, que se identificó como Humberto N., con domicilio en la Sección Tercera del mismo municipio y al momento de su detención vestía pantalón, chamarra y zapatos negros.

Además del detenido, fue decomisado el rifle de asalto, la pistola tipo escuadra y el vehículo Charger, mismos que fueron llevados a la Fiscalía General de la República, para ponerlos a disposición ante el Ministerio Público federal, como parte de las investigaciones.

Policiaca Sujetos armados balean a policía municipal de Teolocholco; su estado de salud es grave

Sigue leyendo:➡️Atendió PGJE levantamiento de cuerpos e investiga triple homicidio en Zacatelco

El cuerpo sin vida fue levantado por el Servicio Médico Forense y la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto, de la Procuraduría General de Justicia del Estado trabajó en el ámbito de su competencia.

SON MIEMBROS DE UNA BANDA DE “PADROTES”: VECINOS





No dejes de leer:➡️Asesinan a un hombre a balazos en el antro Classico, en Chiautempan

Luis Enrique Bermúdez Cruz Los avatares de nuestro tiempo / Momentos de participación política

Los vecinos reportaron que los hombres armados son miembros de una conocida banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, quienes organizaron una fiesta privada en la Prolongación Revolución en la que se presentó la agrupación musical Los Altepexanos.

Al calor de las copas, los sujetos armados efectuaron detonaciones al aire y a la vivienda en comento, pero no esperaron la rápida intervención de los efectivos militares, cuyo resultado fue el deceso del joven delincuente y la detención de otro.