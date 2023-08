En libro, presenta Juan Alberto Vázquez una radiografía de la trata de personas

El periodista mexicano, Juan Alberto Vázquez, presentó en el Patio Vitral del Congreso del Estado su libro titulado “Los padrotes de Tlaxcala, esclavitud sexual en Nueva York”.

El texto “es una radiografía de este inhumano método familiar que nace en pueblos al sur de Tlaxcala y traspasa fronteras”, sostuvo el autor ante activistas, periodistas, abogados e integrantes de la sociedad civil asistentes.

El periodista que desde 2017 radica en Nueva York indicó que la obra es una minuciosa investigación sobre integrantes de cinco familias de tlaxcaltecas dedicados al lenocinio y a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, quienes han sido juzgados en las Cortes de Nueva York y ahora purgan condenas en cárceles de Estados Unidos de América (EE. UU.).

Este libro es un testimonio duro y desgarrador que pone de manifiesto el lado perverso de la sociedad de consumo, cuya maquinaria ha creado un mercado para la esclavitud sexual, refirió.

Juan Alberto Vázquez se ha especializado en la cobertura para distintos medios de comunicación de México, Estados Unidos de América y Colombia, los juicios de “El Chapo” Guzmán, Keith Raniere y recientemente de Genaro García Luna.

ESTE LIBRO ES UN ESLABÓN PÉRDIDO DEL RECURRENTE FENÓMENO

En su intervención, el periodista Fabián Robles Medrano consideró que el libro “Los padrotes de Tlaxcala” es el eslabón perdido para explicar y entender mejor este fenómeno y sus consecuencias que para algunas personas pudieran resultar inverosímiles, a partir de creer que es imposible que, por tratarse de un estado tan pequeño, pueda existir tanta gente dedicada a esa actividad ilícita y con alcances internacionales.

Refirió que aunque las autoridades de ayer y de hoy lo nieguen, el problema de la trata de personas debe reconocerse porque no es algo nuevo, sino recurrente.

Reconoció el trabajo que para enfrentar este flagelo hacen organizaciones civiles y medios de comunicación como El País y The New York Times, pero también colegas locales comprometidos, a quienes el tema les ha interesado y lo reportean con seriedad.

En las 284 páginas de su obra, Juan Alberto no solamente plasma valiosos testimonios de mujeres víctimas de este delito, sino también detalles del actuar de jueces, abogados defensores y de los mismos proxenetas durante las audiencias, expuso.

Y agregó: “recoge información valiosa de documentos oficiales, declaraciones firmadas, testimonios, e incluso de cartas –escritas de puño y letra- de familiares, compadres, amigos y hasta de autoridades de municipios de Tlaxcala, en las que lo mismo hablan de falsas bondades de los acusados, que claman por penas no tan severas para los lenones con el fin de conmover a los jueces, aunque no consigan lo que buscan… pero no solo eso, incluye datos de las ganancias millonarias, en dólares, obtenidas por esos grupos delincuenciales; aporta fechas precisas de aquellos casos de quienes han sido detenidos y en algunos otros extraditados desde México, y de otras personas que ya han cumplido sus condenas, o están a punto de salir de la cárcel”.

Es el caso, por ejemplo, de Eliú –uno de ocho hermanos del clan de “Los Carreto” dedicado a esa actividad ilícita, y una de las primeras bandas desarticuladas por el gobierno de los Estados Unidos-, quien fue sentenciado a seis años y seis meses de cárcel, y recobró su libertad el 30 de noviembre de 2009, a los 42 años de edad.

O el de la madre de Eliú, Consuelo, quien en agosto de 2014 cumplió su condena de diez años de cárcel; el de José Gabino R., quien el 26 de mayo de 2020 fue puesto en libertad y devuelto a las autoridades migratorias para su deportación a México.

O el de Benito L., quien fue sentenciado por una Corte Federal de Brooklyn a una pena de 18 años de prisión y saldrá libre el 28 de noviembre de 2025.

El caso de Anastasio R., quien fue enviado a la prisión federal de Big Spring en Texas, la cual abandonará el cuatro de febrero de 2027.

Juan Alberto Vázquez calcula que en Estados Unidos hay más de 200 detenidos, tlaxcaltecas, hombres y mujeres acusados por diversos delitos que tienen como fin último el proxenetismo.

También han sido más de 100 las víctimas rescatadas, y más de 50 infantes recuperados, aunque hay muchas víctimas que no alcanzaron a salir de esa forma de esclavitud.

Todo eso que incluye el libro nos lleva a recordar que algo está sucediendo, pero también algo que no se está haciendo por parte de las autoridades en sus distintos niveles de gobierno. Y eso es lo grave, porque en México sigue la impunidad, mientras el modelo de delinquir se repite y ni siquiera las condenas impuestas por autoridades del vecino país del norte sirven para inhibir ese delito, expuso.

TRATA EXISTE EN 40 DE LOS 60 MUNICIPIOS DE TLAXCALA

En su participación, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, indicó que el problema de la trata de personas no es exclusivo de Tenancingo, sino que se da en 40 de los 60 municipios de la entidad tlaxcalteca.

Pese a ello, la activista lamentó no solo que se minimice la existencia de la trata, sino que se niegue su existencia y ello provoca una acción sistemática del gobierno.

Se trata de un tema de omisión que incluye no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial, y que además al ser sistémico no compete únicamente a la actual administración, sino a gobiernos anteriores, dijo.

Ante ello, reveló que las redes de tratantes se siguen sofisticando y fortaleciendo por la falta de sanción, al señalar que en el actual periodo de gobierno solamente se abrió una carpeta de investigación y al momento no ha sido emitida ninguna sentencia condenatoria.

“De enero de 2017 a diciembre de 2022 se abrieron 52 carpetas de investigación sobre trata, pero solo una alcanzó sentencia condenatoria firme. Es por eso que la impunidad por lo menos en las denuncias alcanzó el 98 %, porque la cifras negras son del 99 %, que quiere decir que por una mujer que decide denunciar 99 no lo hacen”, detalló.

Mencionó que con eso el mensaje que da las acciones de la administración estatal es claro: los tratantes pueden seguir operando con total impunidad y añadió que también hay una falta de atención y protección a las víctimas y que Tlaxcala no garantiza la atención integral, física, ni emocionalmente y tampoco favorece los procesos judiciales cuando las víctimas deciden llevarlo a cabo.

Por ello propuso una prevención basada un proceso educativo integral, que transforme de origen -desde las infancias- las ideas masculinas violentas de considerar a las mujeres como objetos para la satisfacción sexual y sus cuerpos como instrumentos de venta, ya sea como tratantes o como demandantes.

*Con información de Karla Muñetón