[Actualización] No es un robo, es una amenaza: Rafael Loret de Mola Vadillo

Esto no es un robo, es una amenaza contra mí, aseguró el periodista Rafael Loret de Mola Vadillo al relatar a Organización Editorial Mexicana (OEM), la forma en que encontró su casa, ubicada en el municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala, al ser allanada la noche del pasado miércoles.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, rotativo integrante de OEM, informó que esa misma noche acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para presentar la denuncia respectiva, pues el robo a su domicilio es cuantioso, al tratarse de tres computadoras, una bocina inteligente, un teléfono celular con información personal y otros objetos de valor.

Ya presenté la denuncia y hago responsable al señor Andrés Manuel López Obrador de lo que pueda sucederme a partir de ahora, advirtió el también escritor al mencionar que físicamente está bien.

Loret de Mola Vadillo contó que la noche del miércoles tuvo un evento en el Hotel San Francisco, ubicado en el Centro Histórico tlaxcalteca, con los toreros Diego Ventura y Uriel Moreno “El Zapata”, lugar del que se retiró minutos después de las 21:00 horas.

Relató que al llegar a su casa, alrededor de las 22:00 horas, encontró el inmueble en completo desorden, principalmente con destrozos en el estudio y en su habitación, y que tras hacer una revisión se percató del robo de tres computadoras, una bocina inteligente, un teléfono celular con información personal y plumas que le concedieron a manera de reconocimiento: una de plata otorgada por grupo Grijalbo, dos de oro por grupo Océano y una de oro por haber impartido una conferencia.

ES UNA CLARA AGRESIÓN

Esto es el relato de una agresión anunciada, como diría Gabriel García Márquez, aseveró en entrevista.

Añadió que algo de lo extraño que sucedió fue que con un cuchillo que él usaba para cortar papel clavaron sobre su escritorio una nota en la que escribieron la palabra “AMLO” con un corazón. En la pared de la escalera que conduce al segundo piso escribieron otro mensaje que decía “AMLO 100 %”.

Fue muy claro el mensaje y muy evidente: no te estamos robando nada importante, no es un robo común. Es un robo para demostrarte que podemos entrar a tu casa si no te callas la boca, mencionó.

Confió en que las autoridades estatales harán su labor para que él pueda acceder a la justicia, pero consideró que el allanamiento del que fue víctima es una buena oportunidad para que el gobierno de Tlaxcala demuestre que no hay ciudadanos de un lado y del otro, y que pueden actuar con celeridad a pesar de que él, con su pluma, es un opositor claro del Movimiento Regeneración Nacional.

Espero que la Gobernadora, que nunca ha querido ni se ha molestado en hablarme ni nada, a pesar de que en algún momento quise acercarme a ella, tome en cuenta que se está agrediendo a un periodista más; pero no soy un número más porque voy a defenderme con todo lo que tenga a la mano, y lo que tengo a la mano son mis plumas, mi voz, mis lectores y mis seguidores, expresó.







EL ALLANAMIENTO

Vía video, el padre del periodista Carlos Loret de Mola evidenció que el miércoles por la noche sujetos desconocidos ingresaron a su domicilio ubicado en San Juan Totolac y dejaron cosas revueltas, destruyeron algunas de su despacho y de su habitación; incluso, sustrajeron algunas de sus pertenencias.

El periodista relató que en su habitación sacaron su ropa del clóset y que el vandalismo a su propiedad es señal de que las personas que entraron algo buscaban, ya que fue amenazado de muerte.





ACTIVAN MECANISMO DE PROTECCIÓN

Por lo sucedido, la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrita a la Secretaría de Gobierno, activó el protocolo de protección para el periodista Rafael Loret de Mola Vadillo, que incluye el acompañamiento y seguimiento jurídico, línea directa de emergencia y rondines bitacorados en su domicilio, todo en el marco del respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión.