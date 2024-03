Exhiben a hombre que agredió sexualmente a una mujer; lo dejaron libre

Un hombre de 55 años fue detenido luego de ser descubierto cuando grababa y tomaba fotografías por debajo de la falda y vestido de mujeres que caminaban por el centro histórico de Tlaxcala, pero quedó en libertad.

Policiaca Policía estatal violó a su hijastra por diez años; la amenazó con matar a su familia si lo acusaba

Más detalles:➡️Aprehenden a matricida de Santa Cruz Techachalco

A través de redes sociales fue exhibido el caso del sujeto que, apoyado con una maleta en la que escondía la cámara con la que obtenía las imágenes de sus víctimas, fue puesto en libertad al no existir elementos suficientes para acreditar los hechos.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Fue una familiar de la víctima quien alzó la voz para denunciar la situación y, a través de redes sociales, contó que el agresor grababa cuando el esposo de la víctima se dio cuenta y lo encaró.

Añadió que junto con su hija de 13 años de edad, el matrimonio le quitó la maleta al sujeto en la que escondía la cámara para grabar, pero aunque tuvieron apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el transcurso de la puesta a disposición las inconsistencias y la pérdida de las pruebas dejaron inconcluso el caso y el hombre fue puesto en libertad.

No dejes de leer: ➡️[Actualización] Capturan a presunto feminicida responsable de la muerte de una menor de edad embarazada

Para no hacer el asunto cansado, no procedió la denuncia porque el tipo no la había tocado más de tres veces y necesitaba presentar dos testigos mayores de edad que hubieran presenciado que en verdad mi familiar fue hostigada, escribió la afectada.