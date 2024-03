Roban caja fuerte de una tienda de autoservicio en Calpulalpan

Un comando armado sustrajo la caja fuerte de la tienda comercial y de autoservicio con razón social “Mi Bodega Aurrera”, ubicada en el municipio de Calpulalpan, la madrugada de este lunes.

De acuerdo con la información recabada por este Diario, el delito fue concretado alrededor de las 03:00 horas de este lunes, por un comando de diez sujetos armados, quienes aprovecharon la poca vigilancia para cometer el delito.

Hasta la tienda ubicada en avenida Nezahualcóyotl del municipio del norponiente llegó el grupo de hampones en una camioneta tipo van y seis bajaron para forzar las chapas de la zona de carga, mientras sus cómplices esperaban en la unidad. Ya en el interior lograron extraer la caja fuerte sin que las alarmas o medidas se seguridad se activarán, por lo que salieron por el mismo lugar por donde entraron, pero ya con el botín.

Los delincuentes fueron directamente por la caja fuerte, pues no se llevaron mercancía a pesar de que pudieron hacerlo, no obstante, se desconoce el monto de lo hurtado, puesto que la empresa se reservó la suma y su derecho a presentar la denuncia correspondiente. Al cierre de esta edición no hay detenidos, aunque las investigaciones continúan.