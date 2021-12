Fiscalía de Jalisco descarta que asesinato de guardias haya sido un ataque al Canal 44

A 48 horas del asesinato de dos guardias de seguridad privada comisionados al resguardo de las instalaciones de transmisión del Canal 44, la Fiscalía de jaliscop que encabeza Gerardo Octavio Solís Gómez no ha solicitado las cámaras de vigilancia, así como tampoco los celulares y pertenencias de ambos elementos, aseguró en entrevista el director de ese medio de comunicación, Gabriel Torres.

"No me ha llamado nadie de la Fiscalía. Se me hace extraño que haya habido dos comunicados y ni siquiera nos han pedido nuestra versión. Las mochilas y los celulares de los guardias de seguridad quedaron dentro de la instalación de transmisión de Radio UdG y Canal 44, y me parece que en una investigación al menos deberían de revisar sus celulares para ver qué fue lo que pasó", señaló el directivo.

Resaltó que la agresión se hizo en el cambio de turno; uno salía y el otro entraba, por lo mismo es que no estaban uniformados.

"Cierto que quedó uno 45 metros, porque corrieron e intentaron salvar su vida y los mataron. Han querido decir que nada tienen que ver con las instalaciones. Nosotros tenemos videos, hay tres videos donde se muestra que en días previos habían intentado meterse a las instalaciones por la noche, ahí están queriendo brincar la barda y el guardia había evitado que ocurriera".

Gabriel Torres señaló que pese a que la Fiscalía del Estado afirma en un comunicado que no hay evidencia de que se tratara de un atentado contra el Canal 44, lo cierto es que hay una chapa dañada y la evidencia en video de otro intento por ingresar.

También resulta extraño que la dependencia encargada de la procuración de justicia, aún no cite a declarar a las personas podrían aportar información como el jefe de ingenieros.

El titular del Canal 44, aseguró que es delicado que la Fiscalía Estatal se adelante a una hipótesis y deslinde la muerte de los guardias de un ataque al medio sin concluir la investigación, ni tener los elementos necesarios para descartarlo.

Los guardias de seguridad Gustavo Cantú y Hugo David Pelayo, fueron encontrados sin vida la tarde de este martes en el exterior de la estación de transmisión de ese medio en el Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque.