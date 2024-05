Bloqueo en planta de Pemex en Rosarito cierra la mitad de las gasolineras de Tijuana

Casi la mitad de las gasolineras en Tijuana han cerrado por desabasto de combustible, de acuerdo con Carlos Roberto Rubio Arreola, presidente de Onexpo-Baja Asociación Civil Grupo Energético de Baja California.

“Hay 123 (estaciones cerradas) en Tijuana, Tecate y Rosarito, de las 278; 44 por ciento están totalmente cerradas, hay otras que tienen que tienen parcial producto de magna, premium o diesel, pero se está atendiendo”, dijo.

Rubio Arreola pidió a la ciudadanía a no realizar compras de “pánico”, y que en algunas estaciones solo estaban permitiendo cargar hasta 500 pesos por vehículo con el fin de que todos los compradores tengan acceso a los combustibles.

Sociedad CNTE toma sede del INE y terminales camioneras en Oaxaca

Para atender el desabasto, Petróleos Mexicanos (Pemex) se comprometió a enviar pipas con el combustible desde Ensenada y Hermosillo, añadió el presidente de Onexpo, sin embargo el abasto no será el mismo en las gasolineras de la zona metropolitana, detalló.

“Obviamente no es lo mismo, la pipa de Rosarito daba 4 vueltas por turno, ahorita está dando dos o una, pero el tema es que no se vea el desabasto total (...) Queremos que la gente no se alarme, va a durar, no se va a resolver mañana, van a ser días de negociaciones, las personas de Maclovio Rojas se van a levantar hasta que se resuelva el problema”, agregó.

Desde el domingo pasado, habitantes de la colonia Maclovio Rojas iniciaron el bloqueo de la estación de abastecimiento de Pemex en Playas de Rosarito, exigiendo que les sea entregado títulos de propiedad.

Por otra parte, Alejandro Borja Robles, presidente del Grupo Especializado de Gasolineras de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en Tijuana, mencionó durante la mañana de este jueves que en algunas gasolineras abastecían por vehículo hasta 40 litros.

“Lógicamente el día de ayer (miércoles) y antes de que se nos acabara la gasolina solo estábamos vendiendo gasolina hacia el vehículo directo, no estamos vendiendo en galones ni recipientes para gasolina, tengo entendido que otros compañeros están vendiendo 40 litros”, explicó.

Publicado originalmente en El Sol de Tijuana