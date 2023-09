Disputan grupos la Fiscalía Anticorrupción de Morelos

CUERNAVACA. Las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos (FECC) fueron custodiadas por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP), apoyados por marinos luego de que Édgar Rodolfo Núñez Urquiza retomó sus funciones como vicefiscal tras ser destituido por faltar a su trabajo más de cuatro días en un mes. Al cierre de edición los elementos seguían resguardando el inmueble.

La noche del pasado jueves, elementos de la CESP, de la Secretaría de Marina y del Ejército mexicano irrumpieron en las oficinas de esa Fiscalía para que Núñez Urquiza ingresara a ese recinto tras de que el Juzgado Quinto de Distrito concediera la suspensión provisional de su destitución y pueda continuar con sus funciones como vicefiscal adjunto y encargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.

Puede interesarte: Fiscalía Anticorrupción de Morelos cesa a 14 funcionarios, incluido Núñez Urquiza

La disputa por la Fiscalía anticorrupción en el estado de Morelos es protagonizada por Isaías Moreno Rodríguez, quien el pasado 14 de septiembre fue nombrado titular del órgano tras la renuncia de Juan Salazar, quien busca una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y por Núñez Urquiza, quien había asumido como encargado del despacho.

Una vez que Núñez Urquiza fue destituido por faltas promovió un recurso legal para regresar a esa oficina lo cual hizo la noche del pasado jueves con apoyo de las fuerzas estatales y federales, a lo que la Fiscalía Anticorrupción respondió que la sentencia no tenía efectos por actos consumados, y al haber realizado su remoción desde el día previo no podría tomar posesión del cargo nuevamente.

La instancia estatal acusó a Núñez Urquiza de privar de la libertad al personal de la FECC durante el operativo, además de denunciar un presunto hackeo en redes sociales luego de que diversos comunicados fueron eliminados de sus páginas y cuentas oficiales.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz, señaló que el amparo por el cual retomó el cargo Núñez Urquiza no era restitutivo, sumándose a las declaraciones emitidas por el grupo de Moreno Rodríguez.

“Esa suspensión resultó ineficaz porque no se actualizó la condición que la juez le impuso para que resultara efectiva, es decir, que la suspensión que le da la juez a Édgar Urquiza era para que no se le destituyera, pero siempre y cuando esa destitución no se hubiera materializado”, expresó Hernández Cruz.

La CDHM observó una irrupción ilegítima en la institución. “Nosotros lo que observamos ahí es una presencia e irrupción ilegítima, dado que no contaba con título que lo habilitara para tomar por asalto las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De igual forma, la CDHM señaló que presentaron la queja correspondiente para iniciar la investigación como organismo y que la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) brinde los informes correspondientes.

Luego de los hechos, las y los diputados del Congreso del Estado llamaron a los gobiernos estatal y federal, así como a los Poderes del Estado al respeto irrestricto a la ley y las instituciones, mientras que el legislador priista Eliasib Polanco Saldívar informó que en la próxima sesión del pleno promoverá el juicio político contra José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la CES, ante esos hechos.