Matrimonio Igualitario en Jalisco: la urgencia de reformar leyes secundarias

Andrés Treviño y Fabián Capelo tenían cuatro años viviendo juntos cuando decidieron casarse el 13 de agosto del 2022, tan solo unos meses después de aprobado el Matrimonio Igualitario en Jalisco.

Si bien este paso era algo que en algún momento iban a dar, lo cierto es que hasta que no se reconoció la figura en la ley, no la habían considerado salvo por una mera cuestión jurídica.

Lee también: En Morelos el matrimonio igualitario es conquista de los activistas

Treviño Luna, quien también es el director de Diversidad Sexual en Jalisco, explicó que al menos en su caso la aprobación generó una transformación social. Como ya podían casarse desde el 2016, gracias a lo determinado por la SCJN, el matrimonio solo lo concebían como un trámite jurídico para facilitar su vida en pareja.

"Jurídicamente hablando aprobar la iniciativa o no aprobarla no iba a cambiar nada porque aún así al día después de que la votaran en contra podíamos seguir yendo al registro civil y casarnos. Lo que estaba en juego en el Congreso, en abril del 2022, no era nuestro derecho a la familia o al matrimonio; ese estaba garantizado por la corte quisieran diputados o no. Lo que estaba en cuestión era nuestra dignidad".

Andrés Treviño fue uno de los impulsores de que el matrimonio entre iguales se reconociera en el Código Civil de Jalisco. Foto: Cortesía | Andrés Treviño Facebook Toma de protesta de Andrés Treviño como director de Diversidad Sexual en Jalisco. Foto: Cortesía | Andrés Treviño Facebook Las parejas del mismo sexo son un sector altamente discriminado. Foto: David Tamayo | El Occidental

Al ser uno de los impulsores porque el matrimonio entre iguales se reconociera en el Código Civil de Jalisco, recordó que entre los argumentos que daban a los diputados era que este paso no iba a transformar la realidad jurídica pero sí su realidad social, pues al ser un sector altamente discriminado, hasta que no se aprobó fue cuando parejas del mismo sexo comprendieron que esta figura iba más allá de ejercer un derecho, pues se convirtió en una celebración de amor y de colectividad de la que habían sido privados.

"En nuestro caso sí transformó lo que significaba casarse, lo que significaba el matrimonio. Sabíamos que era un derecho que teníamos y que tarde o temprano, por decisiones personales, iba a ser más sencillo estar legalmente casados. Pero cuando se convierte en un derecho adquirido, con esa naturaleza, se vuelve una celebración de nuestro amor, se vuelve una celebración en nuestra familia, algo que compartir con otras personas y cobró un sentido completamente distinto".

Derechos sociales y demás aspectos adquiridos, gracias al matrimonio, es algo en lo que no han tenido problemas, sin embargo, admite que hace falta trabajo por hacer pues hoy en día hay quienes han tenido problemas de discriminación en el IMSS o que se han topado con que hay aspectos por modificar en la ley de pensiones. Ante esto, añadió, se tiene que hacer un control de convencionalidad para que se reformen leyes secundarias que inhiban estos rezagos.

Matrimonio igualitario en Jalisco

La madrugada del 7 de abril del 2022 el pleno del Congreso de Jalisco aprobó el matrimonio igualitario, poco más de seis años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional prohibir la unión en personas del mismo sexo en la entidad. A casi un año de su aprobación, este es el panorama que se vive actualmente.

Uno de los impulsores de esta agenda, el diputado Enrique Velázquez (Hagamos), considera que entre los grandes logros se encuentra el haber tumbado las banderas conservadoras dándole paso a las liberales. Además, y en un tema de derechos, exalta que se acotó la brecha que durante años persistió en quienes por una preferencia sexual diferente se vieron privados de lo básico. Con la aprobación del matrimonio igualitario, estos son los derechos a los que ya pueden acceder.

Derechos sociales

Acceso y disfrute a la protección social, servicios y prestaciones a las personas cónyuges de quienes se encuentren asegurados en el IMSS e ISSSTE. Antes, al no tener permitido casarse, las parejas del mismo sexo no podían proteger a la otra parte en el aspecto médico, por lo que el derecho a la salud era algo privativo.

Derechos económicos

Aunque para una pareja heterosexual esto era algo común, lo cierto es que con la prohibición del matrimonio entre iguales una pareja no podía mezclar créditos hipotecarios. Ahora, sin importar el sexo, se puede juntar la nómina a fin de acceder a una vivienda digna.

Derechos hereditarios

Cualquier derecho sucesorio en caso del fallecimiento de uno de los cónyuges.

Reformas complementarias

Aunque con la aprobación del matrimonio igualitario se tiene la certeza de que se acota el rezago en el acceso a derechos básicos, el legislador señaló que hace falta reforzar algunos aspectos complementarios que afectan directa o indirectamente a la comunidad de la diversidad sexual.

Respecto a la identidad de género, cuyas reformas se concretaron también el 7 de abril del 2022, lo único complicado es su aplicación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En cuanto a las terapias de conversión, insistió en la importancia de sancionarlas (ya establecido en la ley), no obstante, admitió que se podría reforzar al equiparar estas prácticas como tortura, a fin de aumentar penas económicas y de prisión.

Publicado originalmente en El Occidental