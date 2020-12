– La Patria es primero II

“¿Qué podría salir mal? – volvió a preguntarse, asimismo – Solo hay una condición que nos hace vulnerables – se respondió – ¿Será la muerte? Dudo entre mente; ¡No! se corrigió excitado <<es la traición…>>” CVJA

Cómo olvidar aquel 12 de octubre en el Senado de la República, donde de fondo se lee “La Patria es primero”, cuando la Senadora Téllez le soltó al Subsecretario López-Gatell: “Es usted el pequeño virrey de las camas vacías y los muertos en casa”.

Desde entonces, la cifra alcanzada de muertes oficiales por #Covid19 está por superar la primera causa en México que es la diabetes. Hoy, los resultados no solo pueden medirse bajo las estadísticas fatales. Existen tantos otros tipos de víctimas que diariamente caen, y de las cuales no hay un reporte diario.

Si uno pone un poco de atención, habitualmente cierran la cortina decenas de comercios, servicios e iniciativas que en algún otro momento fueron una opción de crecimiento.

De acuerdo con el más reciente reporte del IMCO, “aún hace falta por recuperar 2.3 millones de empleos perdidos durante la pandemia para regresar a los niveles de ocupación registrados a inicios de año”. Donde “los jóvenes y los adultos mayores han experimentado el impacto más fuerte en términos de desempleo”. Peor aún, son las mujeres el género más afectado en términos laborales.

Y mientras no salimos de la primera curva de contagios ya “domada”, bien haríamos en empezar a realizar un balance sobre lo que realmente nos hace vulnerables como país, pienso que es justamente la mentira y la manipulación sistemática, algo así como la suma de todas nuestras miserias en la realpolitik, lo que realmente se ha vuelto ya una clara traición. Al tiempo.

La importancia de lo local ante la pandemia

Durante la pandemia de 2009 (gripe A H1N1) en México, hubo regiones del país que, a pesar de, no solo resistieron la incertidumbre, el confinamiento y las caídas del mercado. Por ejemplo, y contrario a lo que sucede hoy, en aquel momento la región del Bajío (Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí) sostuvo un crecimiento prolongado incluso superior al 3.5% del PIB en el país.

¿Qué fue lo que hicieron bien? En principio, la región consolidó la estrategia adoptada por los gobiernos subnacionales y locales con la iniciativa privada para ordenar el territorio en un “Clúster” automotriz; donde se integró la mano de obra calificada, la tecnología, la innovación, la exportación, el suministro local y la inversión, variables que fueron arropadas por las condiciones de certeza, estado de derecho y la seguridad ciudadana que ofreció la perspectiva gubernamental metropolitana y federal.

De esa experiencia, Guanajuato aporta una lección invaluable entre un “antes” y un “después” en situaciones de pandemia, y está claro que la diferencia no la hace la contingencia sanitaria, si no lo que hacen o dejan de hacer las autoridades locales, estatales y la propia federación; lamentablemente hoy, la región entera no solo vive la peor etapa de violencia e inseguridad de la que se tenga historia, sino que además ya entró a un nuevo proceso electoral (2021) …

Remitente desde México

Las cartas enviadas por la Presidencia de la República iniciaron hacia España y el Vaticano, en ellas se solicitó una disculpa a los pueblos originarios por los abusos cometidos durante la conquista, hace más de 500 años. El presidente también ha enviado cartas a Italia, Francia, la ONU, entre otras.

Bien valdría la pena que, además de la carta enviada recientemente a Biden, se agregaran dos más: la primera al Congreso de los Estados Unidos con un reclamo sentido sobre el agandalle de más de la mitad del territorio nacional (nos arrebataron dos millones quinientos mil Km2), y la última; con finada dedicatoria a Trump, para que ofrezca disculpas a México y a los migrantes por los agravios y abusos cometidos al pueblo durante su gestión: Ya se va… ¿Qué podría salir mal?

*Analista Político. Colaborador de Integridad Ciudadana A.C.