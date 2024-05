Anatomía de lo Social / Oportunidades

La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir.

Gabriel García Márquez





El tiempo se acorta y la espera por participar en las elecciones más grandes de la historia ha llegado a su fin, a inicios del mes que viene se tendrán los resultados que serán, seguramente, por el trabajo realizado en las actividades de proselitismo, aunque, desde luego, mucho tendrá que ver la percepción que se tenga de quienes estarán en la contienda. En independencia de todo lo que pudo haberse logrado por el uso de los medios propagandísticos, luego entonces, todo dependerá de la participación ciudadana.

En este sentido, después de escuchar a los candidatos, aunque faltan algunos días para concluir con las campañas, ya hay quienes tienen muy precisa su intención del voto; en muchos casos, porque se tienen perfectamente definidas cuáles son las propuestas que llenan sus expectativas. En este sentido, también se tiene claridad de que la participación, mejor dicho, su participación, les dará un sentido democrático a las elecciones, pero, sobre todo, de tener la oportunidad de ser partícipe en todo aquello que se espera, como consecuencia de una decisión de la colectividad.

Todavía quedan algunos espacios por atender, no el sentido de los cierres de campaña, sino en la construcción de oportunidades, en este caso, de hacer un ejercicio plenamente razonado que busque no solo los intereses particulares o personales, por el contrario, debe observarse como una la fórmula de los haceres ciudadanos con una amplia convicción participativa, buscando en todo momento que la sociedad encuentre, en sus gobernantes y representantes, un modelo que guíe y establezca el rumbo para transitar por el camino de la prosperidad y la concordia.

Bajo estas premisas, sin duda, los que acudan a las urnas lo harán convencidos de que en esta nueva oportunidad encontrarán y elegirán a las personas correctas, que conozcan de su propuestas y que tengan y estén convencidos de que la participación ciudadana es fundamental para lograr todos y cada uno de los objetivos planteados en este nuevo paradigma del trabajo colaborativo, al que se le puede definir como una forma de gobierno abierto, percibiéndose que la oportunidad, entonces, se hará evidente cuando se promueva una asociación entre pueblo y gobierno.

En efecto, las oportunidades han surgido como una diferente manera de percibir el ánimo de la gente, ya no se puede sorprender a quienes se han dado cuenta que, como en otros tiempos, se utilizaban las promesas y los obsequios para alentar el voto en un sentido, en la actualidad ya no puede ser posible, se han creado nuevos paradigmas de convencimiento, hoy se entiende que las necesidades no se pueden postergar, al contrario, se les debe jerarquizar y priorizar para darle satisfacciones a su demandantes, para eso es necesario hacer uso de la buena política, en la que el ciudadano también sea escuchado y atendido, dejando atrás los viejos estilos de campaña.

Desde luego, no es tarea sencilla, para saber gobernar y representar a la gente hay que saber cómo hacerlo, diagnosticar los problemas, determinar las debilidades, atenderlas y convertirlas en fortalezas, para eso se necesita a hombres que tengan las capacidades necesarias para comprender el nuevo ejercicio de responder a las demandas de la sociedad, eso es un arte, se puede asegurar que los que abracen un proyecto o proyectos que involucren a las personas, tendrán la oportunidad de demostrar eso que en estos tiempos se necesita.

Para quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar a algunas personas, en relación a proyectos de trabajo, se ha notado la falta de objetividad, también la falta de conocimiento de las necesidades de las personas y de sus lugares de residencia, lo que, obviamente, les resta credibilidad, al hacer suposiciones sin tener una base de lo que se dice en el discurso.

Como una reflexión, debe ser necesario, para definirse totalmente, conocer la identidad de los contendientes; para muchos es importante, en el caso de las elecciones locales, identificar las características principales de un candidato, por ejemplo, haber nacido, vivido y trabajado en el lugar por el que se han postulado, eso permite asegurar que tienen un amplio conocimiento de la problemática de su pueblo; que, además, estén preparados académicamente y que tengan una amplia experiencia en el servicio público, que sean hombres comprometidos y responsables, que conozcan de principios de la administración, que sepan hacer planeación, diagnósticos, pronósticos, prospectivas, es decir, que su trayectoria en el servicio público sea impecable, con todo esto, quienes cumplan con estos requisitos, con seguridad, recibirán la confianza de los electores en el momento del sufragio.

Finalmente, los ciudadanos estaremos contribuyendo a la democracia, basados en la objetividad, en la seguridad de ver atendidas las demandas sociales, de saber que también serán atendidas sus necesidades, por lo tanto, llegado el momento aprovechemos todo aquello que, después del voto, se nos presenta como nuevas oportunidades.