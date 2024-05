Mis tres amigos y el voto

Reflexionar serena, muy serenamente, es

mejor que tomar decisiones desesperadas.

Franz Kafka





Después de haber concluido la etapa primaria del proceso electoral con los cierres de campaña, ahora viene la espera, dígase veda electoral en la que se hace, se supone, un periodo de reflexión para reafirmar la intención del sufragio. De alguna manera, como una consecuencia también, donde se reúnen las personas para conversar, pareciera que el tema único, es justamente, la fecha de las elecciones y todo lo que las permea, bien puede decirse sobre los partidos, los y las candidatas, las prohibiciones, los posibles delitos electorales, en fin, toda una temática que se acota, en su temporalidad, hasta llegar a los resultados.

Aun cuando estábamos en la espera del amigo de la bonanza, nos apresuramos a pedir nuestra taza de café, como un paliativo al intenso calor de la tarde; sin haber pasado mucho tiempo llegó el amigo esperado, traía en su mano derecha un artefacto que hacía mucho ruido pero que pasaba con singular alegría por su rostro y cuello; que les parece mi ventilador portátil -preguntó- lo compré en una tienda departamental y me costó un poco caro, pero bien que me sirve para mitigar el calor y refrescar mi cara; como siempre de presumido -lo atajaron- pero para que lo sepas, yo me acabo de comprar uno en la fayuca y me costó treinta pesos, así es que tú, como buen consumidor y derrochador, pues no te preocupa el dinero…

Esperen un momento -tomó la palabra el amigo de la mesura- mejor iniciemos nuestra plática y dejemos el asunto de la tecnología para otra ocasión, les parece -preguntó- si hablamos de lo que viene para el domingo. Ahora si te ganaron la iniciativa -dijo burlonamente el amigo de las contradicciones- mientras señalaba al aludido…

No importa -respondió- de todos modos, era el tema que iba a proponer, así es que no me preocupan las burlas; y bueno, que les parece si les voy diciendo por quien voy a votar, tal vez los convenza y se sumen a mi propuesta…

No se trata de eso -reviró el amigo de la cordura- me parece que no se debe hablar de partidos sino más bien de las necesidades de la participación ciudadana, pues al final seremos quienes decidamos sobre los futuros representantes del pueblo…

Me parece bien -le respondí- hay otras cosas que valen la pena comentar, y hasta de comparar, por ejemplo, el uso de la credencial para votar, se acuerdan que la primera tarjeta era un plástico muy rudimentario de dos colores, que no traían tanta información como hasta ahora, además que ahora el llamado INE es obligatorio para realizar la mayoría de trámites ante instancias de gobierno y hasta de instituciones privadas, es decir, ahora estamos perfectamente identificados…

Yo creo -intervino el amigo de la beligerancia- que debemos de hablar de las prohibiciones, como esa que se impone en la ley seca, cuántas veces hemos pasado por este tipo de eventos y casi siempre, la gente que ya tiene prevista la fecha de las votaciones y se anticipa para comprar las cervezas y los vinos que servirán para celebrar el día, sin importarles mucho el resultado…

Sin esperar a que se finalizara el comentario -retomó la palabra el amigo de la ecuanimidad. En efecto -dijo- hay muchas cosas que ocurren en este tipo de eventos, sin embargo, me parece que es importante darle otro enfoque a los que el domingo, digo sin generalizar, pues hay gente muy seria y responsable, pero bueno lo importante será entonces comentar cuáles son algunas de las características que se deben llevar al cabo, para considerar que somos un país democrático.

En este sentido -prosiguió- el tener derecho al voto les permite a las personas hacer efectiva su participación, dicho de otra manera, si no hay participación no se puede concebir un estado realmente democrático… Desde esta perspectiva -habló el amigo de la bonanza- también debemos recordar que el voto tiene diferentes características que deben considerar aquellos que votarán por primera vez, entre ellos que es universal, igual, libre, directo y secreto…

Les falta algo -los detuvo el amigo de la beligerancia- que el voto debe ser, sin presión o intimidación, eso hará posible que se demuestre la capacidad de decisión, al elegir entre las opciones aquellas que le proporcionen la confianza entre sus ideales y perspectivas de futuro…

Pues, aunque falte mucho por comentar -lo interrumpieron- me parece que en estos momentos hay conciencia ciudadana, los votantes, no solo los jóvenes, tienen la oportunidad de considerar las características principales de aquellos que habrán de representarnos, entre otras tantas cosas, debe considerarse la experiencia, el intelecto, la madurez el impacto social que se tiene al realizar tareas de importancia…

Interrumpí la conversación, para decirles que, como siempre ya no pudimos hablar de otros temas inherentes, como los conteos rápidos, el PREP, en fin ya hablaremos en lo posterior, mientras pidamos una nueva taza de café…