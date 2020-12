El Espectador | El deseo del Presidente

“Ya se firmó el convenio con Pfizer para tener la vacuna lo más pronto posible. Espero que antes de que finalice el año ya tengamos la vacuna, ese es mi deseo, se está trabajando en ese propósito”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera. “Lo segundo pues es la crisis económica. Ahí estoy optimista porque la fórmula que estamos aplicando nos está dando resultados y vamos saliendo. Eso es más manejable. Y lo tercero, pero ya muy lejos, son los conservadores que no dejan de estar atacándonos, nos atacan un día y el otro también, pero eso es consustancial a la democracia”. El mandatario mexicano se respondía a una pregunta que se hizo a sí mismo: “¿Cuál es el problema principal que ha enfrentado? La pandemia, y con mucho dolor porque hemos perdido vidas humanas de muchas personas, de amigos, de familiares, esto es muy doloroso”.

El próximo invierno representa un obstáculo importante para los mercados emergentes en el norte, debido al mayor riesgo de un resurgimiento de casos de Covid-19, advierte José Pérez Gorozpe, analista de Standard and Poor´s en su reporte A Vaccine Won't Erase All Risks. “Aunque no esperamos bloqueos totales en los mercados emergentes, los gobiernos podrían implementar bloqueos parciales y otras medidas de distanciamiento social en respuesta, impidiendo el regreso a las actividades normales. Además, un aumento reciente de casos en Europa y los Estados Unidos probablemente reducirá la actividad económica durante el último trimestre de 2020, afectando a los mercados emergentes que dependen de esos países”, escribe el experto.

El analista de Standard and Poor´s recuerda que la situación de la pandemia en los mercados emergentes sigue siendo mixta, y muchos países de mercados emergentes luchan por contener el coronavirus. La vacuna podría estar disponible a principios de 2021. Pero, a diferencia de los mercados desarrollados, los mercados emergentes pueden tener dificultades para obtener la vacuna y distribuirla eficazmente, retrasando un repunte económico.

En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mientras tanto, S&P Global Ratings confirmaba las calificaciones soberanas de largo plazo en moneda extranjera de 'BBB' y en moneda local de 'BBB+' de México, resaltando que la perspectiva se mantiene negativa. “Esperamos que el crecimiento se mantenga por debajo de sus pares y el repunte posterior a la pandemia será uno de los más lentos de la región, dada la baja confianza de los inversores privados”.

Pero la confianza de los inversionistas no le importa al Presidente de México, eso lo ha dejado claro en los últimos dos años. Ni Don Poncho Romo, ni Carlos Salazar, ni Jesús Seade pudieron lidiar con los radicales y resentidos de Palacio.

“Lo más difícil, lo que duele más es lo de la pandemia. Lo económico vamos a salir, o sea, México tiene una situación especial, es de los países con más futuro en el mundo para que lleguen inversiones, para que se generen empleos porque tenemos garantizado el acceso al mercado más importante del mundo, la relación comercial con Estados Unidos, con Canadá, es muy importante”, piensa por su parte López Obrador. Y sí, millones de mexicanos piensan igual.