Espacio INE / ¡Llévela, llévela!

EILEEN ZACAULA CÁRDENAS





“Pos” será el sereno, pero... hoy es el último día para recoger la Credencial para Votar que tramitó usted en el Módulo de Atención Ciudadana (MAC). Así es, como dice el dicho, “no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla” y hoy, 14 de marzo de 2024, es la última de las fechas contempladas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con miras a la integración de la Lista Nominal de Electores.

Si usted acudió a un MAC a reportar su cambio de domicilio, a solicitar la corrección de sus datos o la reposición de su credencial, a inscribirse o a corregir su dirección, no la deje abandonada en el módulo porque van a ocurrir dos cosas, así que “no nos ‘hágamos’ tarugos, ‘pos’ ya saben que yo como digo una cosa, digo otra, pues si es que es como todo, hay cosas que ni qué, ¿tengo o no tengo razón?”.

Y no es que le quiera asustar, jefe, jefecita; bueno… “‘pos’ pa’ qué les digo que no, si sí”, y es que la primera de esas cosas que va a pasar es que de aquí a que vuelvan a abrir los módulos, el próximo 3 de junio, no se va a poder identificar como es debido, porque de sobra está decir que la credencial que expide el INE es la “mera mera” para cualquier trámite bancario, tributario, comercial, académico, aduanero, “antrero” “u lo que se le parezca”, es decir, ante cualquier institución pública o privada de cualquier orden.

Y la otra cosa es que el domingo 2 de junio de este año, “pos” no va usted a poder votar, “osease”, no estoy “pretendiendo tratar de querer ‘ensinuar’ nada, sé lo estoy diciendo con todas sus letras, se va a perder la oportunidad de elegir a la persona titular, nada más y nada menos que de la Presidencia de la República y, de paso, los cargos en el Senado, diputaciones federales y locales, presidencias municipales, ayuntamientos y hasta presidencias de comunidad.

“Pos” yo digo: - si ya hizo el viaje para hacer su trámite, dese otra vueltecita para ir por su credencial, mírela ahí tan solita en un cajón -. Y es que “la mera verdad verdadera” se va a ver usted bien irresponsable si no la recoge, ándele, no necesita ni llevar su comprobante de trámite, ¡“pos” qué más quiere, oiga!

“Pero volviendo al principio inicial del comienzo de donde estábamos empezando”, no lo olvide, es hoy, vaya, recójala, presúmala en todos lados, sobre todo con quien presida la casilla en la que le toque votar y vote.

Le esperamos en el módulo de atención ciudadana en el que tramitó su “INE”, “claro que por supuesto, que desde luego que sí”.





*Vocal del Registro Federal de Electores Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala