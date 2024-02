Finanzas sanas para Tlaxcala

Mi formación académica me ha permitido, como legisladora federal, impulsar y proponer adecuaciones en materia presupuestaria, hacendaria, fiscal y económica para México, que se han traducido en beneficios tangibles para nuestro estado y para todo el país. Desde la creación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) que ha permitido a las entidades impulsar su desarrollo a través de presupuesto federal y una serie de modificaciones al marco jurídico respecto de las Leyes de Ingresos y Derechos.

Mi visión como legisladora y servidora pública ha sido la de fortalecer las finanzas para poder incidir en el progreso de la gente, así fue también durante mi gestión como Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tlaxcala, donde con transparencia pude construir un sistema robusto que fortaleció a nuestro estado a través de programas que pudieron incidir en las condiciones de vida de miles de tlaxcaltecas.

Por esta razón es fundamental para mí el saneamiento de las finanzas públicas en los municipios, sobre todo aquellos en los que la opacidad y la falta de rendición de cuentas es asunto de todos los días, pese a los diversos ordenamientos jurídicos que establecen la obligatoriedad de las autoridades municipales en materia de transparencia.

No se puede pensar en progreso cuando las finanzas municipales no están bien, cuando las comunidades no reciben apoyo por parte de la autoridad municipal o cuando se carece hasta de materiales de limpieza o papelería para el correcto funcionamiento del Ayuntamiento.

El primer paso para construir municipios fuertes será a través de un proceso amplio y transversal de saneamiento de sus finanzas, donde se requiere de la voluntad decidida del gobierno del estado y de un marco jurídico hacendario fortalecido, para evitar que se limite el crecimiento e impida el correcto funcionamiento institucional.

Estoy convencida de que la mejor manera de lograrlo es contar con administraciones sin corrupción, que transparente los contratos públicos, los costos de las adquisiciones y trabajando con empresas tlaxcaltecas legalmente establecidas, dejando de lado los contratos con empresas “patito” de amigos o cercanos a quienes están al frente de los municipios.

A quienes les conviene contar con finanzas sanas es a los ciudadanos, para eficientar los servicios municipales, mejorar las condiciones de infraestructura municipal, la política social, detonar la economía local y la seguridad pública.

The New York Times

Durante el jueves en la conferencia de prensa matutina, el presidente mostró públicamente una solicitud de entrevista que le realizó Jesica Zermeño, periodista de The New York Times, de quien incluso publicó su número telefónico, generando la condena enérgica de organizaciones, periodistas, académicos, políticos y ciudadanos en general.

No es un asunto menor que sea el presidente de la República el responsable de vulnerar la privacidad de los datos de una periodista, primero porque los datos personales están plenamente salvaguardados por la Ley en la materia y protegidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

No es un tema irrelevante cuando esto ocurre en un país sin guerra que es el más peligroso para ejercer el periodismo.

Afortunadamente para México, el INAI inició un procedimiento por vulnerar la protección de datos personales en posesión de terceros, además de haber sido eliminado el fragmento de la conferencia por la plataforma YouTube, quien argumentó la flagrante violación a sus reglas de convivencia.





