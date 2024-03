Nada Personal / Acuerdos “patito”

Qué tan devaluada estará la política tlaxcalteca que un día puedes acordar algo por debajo de la mesa y, al otro, negarlo por completo aunque existan pruebas fehacientes.

Así ocurrió con el exfuncionario morenista Juan Manuel Lemus Pérez y la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez.

En antaño se enseñaba que: “lo que se dice con la boca se sostiene con el cuerpo”, pero tal parece que nada le aprendió Lemus Pérez a quien considera su maestro en la política, el exgobernador Héctor Israel Ortiz Ortiz.

Si de por sí resulta ofensivo eso de retractarse de un acuerdo político, es una mayor ofensa a la inteligencia tratar de desviar la atención al decir que esa fotografía difundida en las “benditas redes sociales”, en la que el exfuncionario lorenista aparece con liderazgos panistas, es “de archivo”.

Bastó con recurrir a la cámara fotográfica del teléfono celular con el que fue tomada esa imagen para evidenciar que la captura ocurrió la mañana del pasado viernes ocho de marzo.

Quienes conocen mejor la historia cuentan que Juan Manuel Lemus arribó a las 9:30 horas al restaurante “La Cabaña”, ubicado sobre la carretera federal Tlaxcala-San Martín, en territorio de Totolac, para sostener una reunión con la presidenta del PAN en Tlaxcala y sus operadores políticos en Apetatitlán y Totolac, Mary Cruz Méndez y Jonathan Sánchez Juárez, respectivamente.

En la mesa cuadrada de madera ubicada cerca de la barra de servicio del establecimiento, Juan Manuel Lemus se mostró muy a gusto y no sólo aventó pestes contra el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por aquello de sus falsas encuestas, sino que durante los poco más de 90 minutos de diálogo mostró su disposición de llegar a acuerdos políticos al ver frustrada su aspiración de ser el candidato del Distrito 5 (que incluye a Panotla, Totolac, Amaxac, Xaltocan y Apetatitlán), el cual fue cedido a Redes Sociales Progresistas y cuya dirigente, Aurora Villeda, se impuso como candidata.

El resto es historia, la esposa del alcalde de Apetatitlán, que dice mandar en el PAN difundió en sus redes sociales la adhesión del “morenista” para buscar dar un golpe mediático y enviar un mensaje directo a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, cuya prioridad política es ganar el Congreso local el próximo 2 de junio.

La fotografía en la que aparece Juan Manuel Lemus causó tal enojo en el equipo morenista que no pasaron ni 24 horas y fue desmentida.

“Mediante este comunicado aclaro que lo escrito por la licenciada Miriam Martínez Sánchez está fuera de contexto y que mantengo una posición inalterable, que va en línea con mis ideales y principios. Me es imperativo aclarar que la publicación carece de veracidad y contiene aseveraciones completamente alejadas de la realidad y tratan de confundir a la ciudadanía”, trató de justificar Lemus.

En respuesta, la dirigente panista escribió: “en Acción Nacional Tlaxcala tenemos palabra y la respetamos pese a cualquier amenaza o presión política, lamento que un político de experiencia, como Juan Manuel Lemus, no tenga la capacidad de sostener sus acuerdos”.

¿A poco no resulta indignante lo devaluada que está la política tlaxcalteca? Por desgracia, quienes se dedican a ella lo hacen para beneficiarse a sí mismos y no a quienes están obligados a servir, mientras que el resto de la ciudadanía, por lo general, prefiere no involucrarse en ella, cuando debiera ser todo lo contrario

Desquebrajados

La visita de los senadores José Antonio Álvarez Lima y Ana Lilia Rivera el pasado domingo a Chiautempan evidenció lo divididos que están los más de 20 aspirantes morenistas a la alcaldía, al grado de que solo uno de ellos acudió a arropar a quienes buscan la reelección, pero acompañado apenas de cinco personas.

El enojo de la presidenta del Senado fue tal que abiertamente expresó que el Partido Nueva Alianza, que representa Guillermo Berruecos Rodríguez y cuyo contingente fue evidentemente superior al del morenismo, es una buena opción para gobernar el municipio lanero para los próximos tres años. ¿Será?

Adivina adivinador…

¿El despojo en su propio domicilio de 200 mil pesos en efectivo y pertenencias personales al alcalde de Tetlanohcan, Francisco Rodríguez Mendieta, fue robo o autorrobo?

Sea cual sea la respuesta, lo ocurrido hace quedar mal el discurso de que Tlaxcala es “el estado más seguro”, pues ni sus autoridades se libran de la imperante delincuencia.