Pensar, decir y hacer: Responsabilidad de la 4T / El debate político y la discusión pública

El debate político es una necesidad inminente en las democracias. Es un llamado a la exposición de ideas pero, sobre todo, permite que cada proyecto sea analizado en su viabilidad jurídica, técnica, económica y social.

Actualmente la Legislación electoral a nivel federal y estatal regulan la realización de debates entre candidatos. En algunos casos son obligatorios y en otros adquieren validez con la concurrencia del 50 por ciento más uno de los candidatos y candidatas. Cuando no se logra esta convocatoria sirven como mesas de análisis, con el objetivo de que los ciudadanos tengan información que les permita reflexionar el sentido de su voto.

Los debates alimentan la discusión pública, es decir, permiten que con posterioridad los simpatizantes y militantes puedan realzar las cualidades de sus candidatas y candidatos.

En el caso de los electores indecisos, el debate les permite ir definiendo posturas, reflexionar o sorprenderse por las propuestas y finalmente tomar una decisión.

Nuestra democracia requiere del debate y la discusión pública, aunque muchos las nombren como si fueran sinónimos, en la realidad política son actores, contextos y discursos diferentes.

La pluralidad ideológica y los puntos antagónicos democratizan la participación política y alientan la participación ciudadana.

Podemos decir que sin debate no hay democracia y que sin discusión pública no existe la participación ciudadana.

La participación de los ciudadanos no puede quedarse solamente a nivel del voto, requiere de otras modalidades como la discusión y la reflexión.

Para ello, los medios de comunicación deben ejercer de manera objetiva, neutral, imparcial y apegada a la ley. El sensacionalismo enrarece el debate e impide valorar verdaderamente las propuestas. Los participantes en el debate, las candidatas y candidatos deben argumentar con profundidad, exponer con rigor y ejercer una contrarréplica responsable. Los ciudadanos deberán estar atentos y en un ejercicio responsable de participación política y reflexión cívica, atender a la invitación de las autoridades electorales y escuchar con atención la confrontación de ideas.

En este proceso electoral 2024 será muy importante observar los debates entre las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, ya que esto permite a los ciudadanos tener un voto más razonado e informado. Esto significa que la discusión pública está por aparecer en el escenario político.





