Secreto a voces | La “extraña” muerte de Chávez (XXIX)

Nicolás Maduro (2013), al pueblo venezolano, un 5 de marzo de 2013: “Queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la Patria y nuestros hermanos del mundo: Hoy, 5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político Militar de la Revolución, nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas para seguir la secuencia de la salud de nuestro Comandante Presidente, y en el momento en que nos encontrábamos recibiendo el parte, acompañando a sus hijas, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos trasmitir a nuestro pueblo: A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, luego de batallar duramente con una enfermedad, durante casi dos años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros y compañeras de lucha y con el amor de todos sus familiares”

Dos años antes de este difícil anuncio de Nicolás Maduro, se sabía que Hugo Chávez padecía de cáncer. El presidente venezolano fue atendido por especialistas en la isla de Cuba, en donde fue operado. A finales de 2012, antes de regresar a la Isla para una segunda operación se reúne con su gabinete ante el diagnóstico que ya conocía. Ahí comenta (en el canal de Youtube está la plática con su gabinete) que se trataba de algo delicado, un cáncer que desarrolló en bajo vientre, un tumor que tenía más o menos, refiere, la forma de bola y que tenía el tamaño de una pelota de béisbol. Ocurrió lo que todos conocemos y en aquel entonces el ahora Presidente Maduro expresó que el cáncer de Hugo Chávez “rompía todas las regularidades de la enfermedad” y que trabajarían con los mejores científicos del mundo para “investigar la enfermedad que provocó la muerte”. Patrick Ventrell, vocero del Departamento de Estado, de EU, respondió que su país no estaba interesado en provocar algún tipo de enfermedad como la que ocasionó la muerte de Hugo Chávez.

Desde el punto de vista del uso antihumano de la ciencia, es posible técnicamente desarrollar el cáncer en las personas, de acuerdo a Carlos Cardona, médico que ha estado investigando este tipo de enfermedad. En otras palabras, inocular el cáncer en el organismo de Chávez con el fin de asesinarle es posible, porque lo es técnicamente. Por ejemplo, existen aquellos que pueden incorporarse artificialmente a un organismo y que el cáncer lo desarrollen en la zona pélvica como ocurrió con Chávez. Cómo se puede hacer. Es muy fácil, si una persona como pudo haber sido el caso de Chávez fue al dentista, él sin darse cuenta pudo haber sido inoculado sin darse cuenta. O con una inyección en cualquier parte del cuerpo es más que suficiente para desarrollar un cáncer que poco a poco se va desarrollar (Ver: “Creo que mataron a Chávez, cada día estoy más convencido” Atilio Borón, En: https://www.colectivoagrarioabyayala.org/2013/08/creo-que-mataron-chavez-cada-dia-estoy.html).

Dice Modesto Guerrero (2022), autor de Crónica de un magnicidio, que, en una entrevista que le hace Alberto Pérez Girondo (01/04/2923, periódico Tiempo Argenitno): “En noviembre de 2013 -Chávez había muerto en marzo- con el pretexto de una luna de miel, los primeros dos, el capitán de corbeta Leamsy José Salazar Villagrán y su esposa Anabel Marina Linares Leal, capitana del Ejército, viajan a Punta Cana. Salen de Maiquetía y empalman en la isla con un avión de la DEA y luego de pasar por EEUU de carambola terminan en España con protección de la CIA y el gobierno español. Eso lo pudieron revelar los periodistas en el diario Público. La mujer tiene también alguna conexión con la brujería por parte del papá, es una gente muy rara. En España se encientran con los otros dos capitanes. El hombre, Adrián Velásquez Figueroa, era el guardaespaldas del hijo de Chávez. La mujer, Claudia Patricia Díaz Guillén, era la enfermera”.

¿Era la que atendía al presidente?

“Si, enfermera y licenciada en Administración. Luego la designan gerente de un banco del Estado y por esa vía envió dinero a Europa. Un diario alemán Süddeutsche Zeitung, revela una cuenta de ella en Luxemburgo. Atilio Boron lo comentó como al pasar. O sea que era un hecho público en la televisión venezolana. Me pregunto cómo es que a la seguridad del Estado no le llamó la atención esto. Según despliego en el libro, la conspiración fue internacional: Mossad, CIA, operadores, Uribe y en Venezuela la conspiración tuvo al menos dos patas visibles: Salazar y la enfermera. Y arriba de ellos oficiales responsables en la cadena de mandos, en el Palacio y en el sistema policial de inteligencia”. “

La realidad, dice Pascula Serrano (ver: “Llevamos 200 años inoculando cánceres en el Laboratorio”. En: https://atilioboron.com.ar/asesinaron-chavez-inoculandole-un-cancer/) “es que para que la tesis de un envenenamiento por cáncer sea sólida harían falta dos condiciones: que técnicamente sea viable y que exista un poder enemigo de Chávez con la capacidad tecnológica, vocación criminal y falta de escrúpulos para hacerlo. Las declaraciones del doctor Carlos Cardona responden positivamente a lo primero. Para lo segundo, basta recordar las más de seiscientas veces que el mayor enemigo de Chávez, Estados Unidos, ha querido (quiso) asesinar a Fidel Castro (ver el libro del periodista Luis Báez El mérito de estar vivo)”. Por tratarse de un militar que durante los 14 años que estuvo en el poder desafiando las políticas de Estados Unidos en la región de América Latina y el Caribe, la sospecha de que el cáncer fue inoculado dentro del organismo del líder de la revolución bolivariana no ha dejado de investigarse. Algunas sospechas de un acuerdo entre fuerzas de la extrema derecha mundial abarca hasta muy cerca como los dueños de medios de naciones vecinas como Chile, Argentina, Colombia y al interior de la misma Venezuela (ver: Flores, Edymar. (2017). Mediatización política de la muerte de Hugo Chávez Frías: Ideología y propaganda de la prensa conservadora latinoamericana. Tesis de maestría. Universidad de Chile), como un poco más retirados entre los que se cuenta EU e Israel, entre otros.

El profesor Atilio Borón sube a su página un texto que fue publicado en The Guardian (editado en Trinidad y Tobago), en donde se refiere a la existencia de armas desarrolladas por la Central de Inteligencia Americana (CIA) cuyo fin era el transmitir el cáncer a enemigos del gobierno estadounidense. Frank Church y Tower John, son los congresistas del vecino del norte quienes presentan el arma públicamente. El artículo fue publicado justo cuando Chávez expresó la idea de que su enfermedad pudo haber sido inoculada. Lo anterior, fundado en que otros líderes latinoamericanos progresistas y de izquierda empezaron a desarrollar un diferente tipo de cáncer como Dilma Rousseff, un linfoma (Brasil); Lula, Brasil, cáncer de garganta; Néstor Kirchner, Argemtoma. cáncer de colon; Castro, Cuba, cáncer de estómago; Fernando Lugo, de Paraguay, cáncer de linfoma; Evo Morales, Bolivia, cáncer nasal.

Pasa el tiempo y aparecen y aparecen nuevos elementos para valorar la muerte Chávez, no sería nada extraño que si contra algunos presidentes progresistas y de izquierda o de los que impulsan revoluciones pacíficas se lanzan golpes de Estado, no existen razones para descartar la hipótesis de la proliferación de enfermedades como el cáncer y la misma muerte de líderes latinoamericanos pueda ser generada desde el exterior. Lo bueno es que a nuestro presidente lo protegen los tamales de “chipilín”. No es cierto, presidente, es broma. (Continuará).