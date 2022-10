Alfredo Alexander, el mejor director de certamen de belleza

Alfredo Alexander Cagnat, por cuarta ocasión, ganó el premio como mejor director del certamen Miss Petite México a nivel nacional, la premiación fue en El Salvador, donde estuvieron reunidos los demás representantes del concurso de belleza, este joven es orgullo tlaxcalteca y es uno de los más sobresalientes en el mundo de las pasarelas.

El reconocimiento se llevó a cabo durante un festival de gala, donde también participaron las representaste de varios países en el certamen internacional. El joven oriundo del municipio de Tlaxcala volvió a sorprender con su nombramiento, de inmediato se hizo viral por este importante premio. Modelos de México resaltaron su felicitación, incluso algunos gobernadores también reconocieron el talento del mexicano y tlaxcalteca.

Alex, como mejor lo conocen en el mundo de las pasarelas, es el único de la entidad que tiene una marca nacional de certamen de belleza para impulsar los sueños de las mujeres mexicanas.

¿Cómo te sientes por tener por cuarta ocasión el premio al mejor director de certamen de belleza de Miss Petite México?

“Me siento feliz, me siento orgulloso conmigo mismo, pero más de las niñas que han demostrado mi trabajo en las pasarelas, porque es ahí donde se ve el trabajo de un director”.

Lo hiciste de nuevo, vuelves a poner en alto el nombre de Tlaxcala, ahora en El Salvador ¿Esperabas obtener nuevamente el premio?

“La verdad que no, es una enorme sorpresa y satisfacción que Tlaxcala y México sean los mejores en concursos de belleza, es un privilegio representar a mi tierra y dar a conocer sus costumbres, su cultura, gastronomía y de toda nuestra gente talentosa con sus diseños en ropa, accesorios y más”.

¿Qué sigue para Alex después de este importante premio?

“Continuar haciendo realidad los sueños de las mujeres tlaxcaltecas y mexicanas en estar en los concursos de belleza y hacerlas ganar”.

Eres uno de los directores que tiene más concursos ganados en los certámenes de belleza ¿Cuál ha sido la clave para cumplir sueños?

“Me halaga esa pregunta, pero es verdad, pocos certámenes no los hemos ganado, pero la mayoría son primeros lugares, y mi calve es la motivación hacia mis chicas, nunca hay que decirles que no pueden, además de que buscamos que también las apoyen nuestros patrocinadores, que la verdad son muchos a los que les debemos todo lo que somos y hasta donde han llegado nuestras jovencitas, gracias por ser parte de estos sueños”.

¿Cuál es tu mejor consejo para quien tiene un sueño en las pasarelas?

“No rendirse, y no solo el consejo es para las mujeres, también para los hombres, por que hay muchos que tienen talento en todos los aspectos, las ganas, esa palabra es clave, porque tendrás todas las cosas que pide un certamen de belleza, pero si no hay ganas, no tendremos triunfo.

