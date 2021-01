Valentía y simpatía definen a Brenda Belén

Para Brenda Belén González Méndez, Teen Petite Mesoamérica México 2020, lo más importante es escuchar el interior y descubrir lo que nos hace disfrutar, sin temor alguno y solo mirar hacia las cosas positivas.

Tiene más de tres mil seguidores en Instagram –y otros tantos en YouTube–. Las cifras la avalan y su éxito lo confirma: es la reina de la belleza virtual con sus secretos de chicas, dónde expresa el sentir de cada mujer de su edad entre otras cosas.

Solo tres años le han bastado para ser toda una popular en redes sociales. Concedió una entrevista exclusiva para El Sol de Tlaxcala, donde pudimos conocer más de la mujer más allá que una reina.

¿La clave de tanto éxito?

Lo que me ha llevado a mí estar en un nivel nacional es la perseverancia y el compromiso porque esto implica tener una preparación extensa en todos los aspectos.

¿Sigues soñando?

Claro que sí, me gustaría llegar aún más lejos de lo que ya he llegado, es decir un título internacional y seguir aprendiendo de todas las personas que me brindan su apoyo para mejorar cada día más y ser no solo una reina sino un ejemplo de que si lo quieres lo puedes.

¿Qué es lo que más te gusta de este oficio?

Aprender, transmitir y apoyar a otras señoritas a que ellas también cumplan sus sueños porque para mí es una satisfacción verlas crecer en su preparación.

El modelaje siempre fue su pasión | RUTH PADILLA

¿Cuáles son tus básicos para sentirte bien?

Ser positiva, recordar las cosas buenas que me han pasado y hacer una recopilación de los miedos y obstáculos que he superado para recordarme a mí misma la persona que soy ahora.

¿Cómo te defines?

Me defino como una señorita soñadora, humilde y honrada que tiene muchas ambiciones buenas.

¿Cómo te definen?

Como una persona perseverante, dedicada, y comprometida.

¿Qué es lo más importante de la vida?

Para mi es ser feliz y vivir plenamente.

¿Cómo te ves dentro de diez años?

Me veo estudiando otra licenciatura y trabajando haciendo lo que me gusta, como el modelaje y apoyar a las personas por medio de mis estudios.

Tu consejo para otras jovencitas que sueñan ser reinas de belleza

Que sean fuertes y que confíen en sí mismas porque absolutamente todas podemos llegar hasta donde anhelamos sin importar nada.

¿Quién es tu director de certamen?

Alfredo Alexander Cagnat.

La última vez que has reído mucho: La semana pasada cuando dije una palabra incorrecta mientras platicaba una anécdota familiar.

La última vez que lloraste: Cuando me sometí a un tratamiento físico y sentí mucho dolor.

Un referente: Paola Camacho, Miss Petite International 2019

Un libro: “La cabaña”, de William Paul Young

Una película: “La teoría del todo”.

Una serie: “Grey’s anatomy”.

Una canción: “The Climb”.

Un destino: Ser exitosa y estar en lugar que deseo estar

