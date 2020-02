Nicole Hernández, de visita en Tlaxcala

La hermosa “Miss Petite Belleza Americana México 2020” Nancy Nicole Hernández Mendoza visitó el estado de Tlaxcala, aquí lleva su preparación para el certamen internacional que se llevará a cabo del 15 al 22 de marzo en Perú y visitó El Sol de Tlaxcala, para darnos los pormenores de tan importante concurso de belleza.

Nicole es de Tulum Quintana Roo y visitó Tlaxcala para realizar sesiones de fotos y promocionar su imagen, así como grabará un video para mostrar la riqueza de Tlaxcala en el certamen internacional, donde representará orgullosamente a México.

Durante la charla, comentó que es la primera vez que está en la entidad y que ha quedado impactada con su enorme riqueza de cultura, así como de la gastronomía.

“Me enamoré de Tlaxcala, me encanta el ambiente que hay aquí, me gusta su gastronomía, aparte la gente es muy cálida, es amable y eso me gusta mucho, me han recibido muy bonito y, donde quiera que voy se acercan a pedirme foto, me encanta esta tierra aunque muera de frio –dijo riéndose-“.

Expresó que es una lástima que solo este pocos días, sin embargo, prometió que regresará después del certamen internacional porque está segura que la corona será para México

“Me estoy preparado mucho, llevo un rutina estrictamente en todos los ámbitos, desde ejercicios hasta comida, leo mucho la historia de México, pero sobre todo de Tlaxcala, ya que será el estado que más figurará en este concurso y me siento orgullosa de ser una digna soberana que representaré a mi País”.

Reconoció el apoyo de sus directores nacionales que son originarios de Tlaxcala, Alfredo Alexander González Cagnat, Eduardo Cervantes y Samantha González, quienes la han orientado de cómo hacer las cosas en el certamen de belleza.

La soberana estuvo acompañada en su visita a esta casa editora, de su mamá y de Alexander González, uno de sus directores de certamen nacional.

“Me voy pero con bonitos detalles de este bello estado, gracias por ser amables conmigo, gracias a ustedes El Sol de Tlaxcala por ser testigos de mi reinado y mi preparación para el certamen internacional, es un orgullo ser parte de los tlaxcaltecas”, dijo Nicole al despedirse de la entrevista.

