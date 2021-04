Amor al maquillaje

Karen Guevara es una mujer elegante, guapa y moderna, conocida por su gran trabajo de embellecer rostros a mujeres; también sabemos que ha maquillado a famosas actrices de empresas como Televisa, pero no sabemos cómo nació su gusto de esta profesión, por ello, concedió una entrevista exclusiva para Círculos.

Turismo Google Maps comenzará a dirigirte por rutas amigables con el ambiente

¿Cómo te iniciaste en el maquillaje?

Inicié en el área del estilismo y creo ahí inició mi pasión al ver las transformaciones logradas gracias al maquillaje.

Karen Guevara, es una reina en el maquillaje/ Ruth Padilla

¿Qué te hizo interesarte en él?

Creo lo más bonito del maquillaje es la transformación que creas en el rostro y claro sin dudar ver cómo cambia su personalidad y la seguridad de tu clienta.

¿Te acuerdas de la primera persona que maquillaste?

Turismo El primer hotel burbuja ya está en Ciudad de México

Sí claro, mi mamá. Creo todas las que iniciamos en este mundo el primer apoyo que tienes y la única que se anima a ser la primera es tu mamá.

¿Para quién van dirigidos tus estilos de maquillaje?

Al público en general, pero me especializo en novias y quinceañeras.

¿Cuál es ese gran sueño profesional que todavía no se ha cumplido?

Hoy en día, mi sueño es hacer crecer el Centro de Especialidades que dirijo y poder llegar a más personas a nivel nacional certificando oficialmente dentro de una profesión que a veces la encontramos olvidada y muchos colegas no cuentas con certificación.

Es originaria de Apizaco y su pasión es embellecer rostros/ Ruth Padilla

¿Qué proyecto tienes en el futuro?

Últimamente con todo lo que vivimos día a día me he olvidado de hacer planes a futuro, me centro en el hoy y camino con metas, pero a como Dios y el destino nos valla presentando.

¿Cuáles son las nuevas tendencias de maquillaje para primavera-verano 2021?

Círculos ¿Sabías que José Alfredo Jiménez le dedicó una canción a Tlaxcala?

Viene de regreso las tendencias de siglo XX, los ojos y la piel del rostro son los protagonistas de este año, los tonos nude vienen con todo, tipo MAUVE el BRONCE y el Glow viene muy en tenencia sobre las pieles, los ojos vienen con tonos muy llamativos y estridentes, multicolor la mirada se profundiza y en conjunto con pestañas pobladas.

¿Qué importancia tiene el maquillaje en la fotografía?

Más de lo que creemos un buen maquillaje HD O 4k puede crear ilusiones ópticas de claros y obscuros para resaltar o disminuir ciertas áreas del rostro.

Es una de las maquillistas del momento en la entidad y en México/ Ruth Padilla

¿Qué es lo más importante que hay que tener para ser maquillista profesional?

Ética y amor a tu trabajo.

Círculos Presentan la colección Hilos de Tlaxcala

¿Existe mucha competencia entre los maquillistas?

Yo creo que entre maquillistas no existe la competencia pues cada uno tiene distinto estilo y técnicas de trabajo el cual a cada uno nos hace especiales dentro de nuestra rama laboral.

¿Algo en lo que no estés de acuerdo con el maquillaje, la moda y la mujer?

Qua a veces las tendencias no se adaptan a la mujer y vida real.

CGE mantendrá cerrados los espacios naturales a sus cargo durante periodo vacacional | La finalidad es reducir el riesgo de contagio de Covid-19 entre la población...https://t.co/fpj1H7gw2e#Ecología #MedioAmbiente — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 31, 2021

No dejes de leer:

Círculos Anabel estrena su primer cover

Círculos Roberto Fuentes culmina sus estudios superiores