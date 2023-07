Ana Cristal, creadora digital de Tlaxcala

Ana Cristal Aradillas Cabrera se ha vuelto muy famosa por sus contenidos digitales de llevar lo más bello de Tlaxcala a través de imágenes, desde su arte, lugares históricos hasta restaurantes de donde puedes disfrutar de un buen menú. El Sol de Tlaxcala platicó con ella y nos contó de sus inicios y en este mundo.

Círculos Representa Cinthya Desiree a Tlaxcala

La creadora tiene 32 años de edad, estudió la licenciatura en Psicología y es originaria del municipio de Apizaco, ubicado en el estado de Tlaxcala. La puedes encontrar en todas las redes sociales como @hannfoodie.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Tiene 32 años de edad, estudio la licenciatura en Psicología. Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

Para empezar, ¿Cuáles son los emprendimientos en los que estás embarcada actualmente?

Actualmente tengo un restaurante, además de mi agencia de marketing y Hann Foodie, mi proyecto de creación de contenido digital para redes sociales (reseñas de restaurantes, destinos).

¿Cómo fueron tus primeros contactos con el mundo de la tecnología?

No dejes de leer: ➡️ Presentan a candidatos para Miss y Mr. Tlaxcala





Comencé en una agencia de marketing en el área de recursos humanos y fue ahí donde me llamó la atención la creación de contenido.

Su contenido es muy popular. Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

¿Cómo este fenómeno está transformando el panorama digital?

Es impresionante la forma en la que la publicidad ha cambiado con ayuda de los medios digitales, un video tiene el poder de potenciar un negocio de forma inmediata.

Círculos Tlaxcalteca ganó certamen con su traje de reciclaje

Los detalles: ➡️ Ángel Ross prepara tributo a Juan Gabriel

El mundo digital está en constante evolución ¿Cuál es tu mirada a futuro?

Las inteligencias artificiales son lo que más me llama la atención, el panorama cambia y evoluciona muy rápido por lo que nos capacitamos en cada nuevo avance.

¿Prevés alguna nueva tendencia a corto plazo?

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Es difícil predecir con estos cambios tan acelerados que vivimos, hoy threads es el trend pero mañana ya se olvidó.

¿Cómo le explicaste a tu familia: “Soy creadora de contenido”?

Círculos Turistas admiran arte local en el zócalo capitalino

Mis papás me apoyan al cien por ciento en cualquier actividad a la que me dedique. Confían en mis decisiones y mis hermanos desde el inicio me apoyaron en todo también.

No te pierdas: ➡️Enrique de la Rosa le canta a Tlaxcala

¿Qué se siente al ser una de las mujeres más éxito en redes sociales?

Considero que aún tenemos un gran camino por delante, yo solo comparto mi experiencia, y en lo posible le doy difusión a lugares locales.

Si la gente conecta con mi contenido me hace súper feliz, porque juntos podemos ayudar al crecimiento de muchos pequeños emprendimientos, mencionó la tlaxcalteca.

Entérate: ➡️ Turistas admiran arte local en el zócalo capitalino





Hann Foodie es el proyecto de creación de contenido digital para redes sociales creado por Ana Cristal Aradillas.