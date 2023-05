Brenda Báez, agradecida con sus seguidores

A su corta edad, Brenda Báez Macías ha posado para varias marcas de ropa artesanal de la entidad y a nivel nacional; además, su carrera en el mundo de la moda ha quedado plasmada en importantes revistas.

La modelo estuvo en el Zócalo de Tlaxcala para saludar a sus seguidores, quienes al reconocerla se acercaron para pedirle un autógrafo y tomarse una selfi.

La joven de 20 años de edad y originaria de Tlaxcala agradeció el apoyo de quienes las siguen en sus redes sociales, gracias a ustedes soy está mujer que va triunfando en el mundo del modelaje, y por ello sigo preparándome mucho para no defraudar a quien confía en mí como modelo profesional.

¿Cómo empezó tu gusto por modelar?

“Es un sueño que tengo de chiquita y siempre tuve en mente que era algo que tenía que lograr, todo comenzó a los 18 años, un 21 de febrero de 2021, cuando tuve la oportunidad de entrar a una agencia de la Ciudad de México, desafortunadamente no me era posible ir a la agencia constantemente ya que en la actualidad estudio la Licenciatura en Administración, pero a pesar de eso me ayudó a que gente me conociera como 'Brenda es modelo', fue ahí cuando comenzaron a surgir grandes oportunidades”.





¿Cómo fue tu primera sesión de fotos?

“Mi primera sesión de fotos fue un 17 de mayo de 2021, cuando comencé hacer sesiones de fotos con talentosos fotógrafos; y también a trabajar y hacer photoshoot con distintas marcas tlaxcaltecas; después, el día 21 de mayo de 2022, cuando tengo mi primer pasarela, y definitivamente me empecé enamorar más del modelaje, a partir de ahí vieron que yo tenía talento para esto, y fue ahí cuando comenzaron a invitarme a más pasarelas, he estado modelando con alumnos de universidades, como el Tecnológico de Tlaxcala, la Universidad Madero Puebla y con más talentosos diseñadores tlaxcaltecas. Posteriormente ya a nivel nacional”.

¿Cuáles son tus mayores logros?

“Uno de mis mayores logros es haber participado en el Mundial de Tiro con Arco, siendo quien entregó los premios, y también otro es cuando participé en el Fashion Week 2023 en Val’quirico”.

Actualmente forma parte de GM Gepya Makxtu Academia de modelaje, un lugar mágico que la hace sentir increíble. “Estoy muy agradecida con el apoyo de mi familia y amigos que siempre me lo han reconocido y me han hecho sentir que estoy haciendo las cosas bien y que voy a llegar lejos, es un sentimiento increíble”.