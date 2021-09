Mariangel, rompe estereotipos sobre el modelaje

Esta vez conversamos con una de las modelos más destacados internacionalmente, quien con gusto contestó a nuestras preguntas, que envió saludos a todos los tlaxcaltecas.

Círculos Andrea Zamora Reinventa la moda

Mariangel compartió su sentir con la nueva forma de hacer modelaje. Aseguró que el ser humano debe ser íntegro para poder estar pleno en la vida.

Compartió su sentir con la nueva forma de hacer modelaje. / Mariangel

Recomendó equilibrar alimentación y ejercicio para cuidar la salud, un elemento primordial en todos los seres humanos.

Entérate: ➡️ Los mejores Looks de la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia

Expresó que el mundo del modelaje siempre ha sido blanco de críticas por las diversas prácticas que se llevan a cabo con tal de mantenerse en ese ambiente, sin embargo, hay cosas mejores que a veces se ignoran para llegar a triunfar.

Compartió su sentir con la nueva forma de hacer modelaje. / Mariangel

Mariangel es una joven modelo de origen venezolano, sabe que actualmente en el gremio existen diversas oportunidades, gracias a la ruptura de los estereotipos que durante años imperaron en ese mundo.

Círculos La doble de Jenni Rivera causa revuelo

Durante años, nos vendieron la idea de los cuerpos esculturales y perfectos en revistas, periódicos y televisión. Generaciones enteras se sometieron a diversos procesos que ponían en riesgo su salud, con tal de ser como el galán de telenovela o la chica guapa de la portada de algún medio escrito. Hoy, las cosas han cambiado y existe la diversidad que permite a cualquier persona sentirse bien cómo es y sin complejos. “el modelaje ha roto los patrones donde se enmarcan a las y los modelos. Esto no significa que debemos descuidar nuestra salud, pero nos permite ser conscientes de nuestra autoimagen y mostrarnos a los demás sin temor a las críticas o al rechazo, externó.

Para la modelo es importante una buena alimentación, acompañada de moderaciones para no poner en riesgo su vida, pues considera que lo primero es siempre la salud, así que hay que saber alimentarse sanamente para sentirse bien y poder disfrutar de su trabajo.

Círculos Banda Victoriosa de Tlaxcala, promesa musical

Trato de llevar una alimentación balanceada porque aunque tenga un buen peso, hay alimentos que no son sanos y los evito. No dejo de darme mis gustos, sobre todo por el chocolate. Sumado a esto, tengo mis rutinas de ejercicios, las cuales procuro realizar lo más seguido posible. Creo que mi trabajo no está peleado con el ejercicio y con la comida, solo que hay que equilibrarlo para que no haya ningún problema a largo plazo,destacó la venezolana.

Expresó que el mundo del modelaje siempre ha sido blanco de críticas por las diversas prácticas que se llevan a cabo con tal de mantenerse en ese ambiente. / Mariangel

Ella sabe que muchas veces llegan los excesos porque consideran que el modelaje es riguroso y que exige más, pero considera que lo más importante es la salud, por lo que asegura que no apoya estos casos,

Círculos Itzel Ramírez, destacada criminóloga y modelo

las personas dedicadas al modelaje deben tener la suficiente seguridad, como lo dije al principio, para tener el control de los límites que se deben respetar para no causarte daños físicos o psicológicos, sostuvo.

Más información: ➡️ The North Face crea una flagship inspirada en los deportes extremos

La venezolana destacó la importancia de cuidar el cuerpo, aceptarse y con ello demostrar seguridad personal, pues son la base para estar plenos. Por eso, invita a la gente a hacer ejercicio, a comer sanamente y hacer lo que más les guste.

Círculos Luis Barrera nos cuenta los secretos de su éxito

Debemos ser íntegros con nosotros mismos y después externarlo con los demás. Siempre disfrutando de la vida, de nuestro cuerpo y nuestro trabajo. Las personas deben comprender que no existe un cuerpo ideal y una edad ideal para estar en este gremio. Podemos mostrarnos sin temor y con toda seguridad, asumiendo cada quien sus propias características e imagen, aseveró.

No dejes de leer: ➡️ La Plaza de San Marcos, el escenario de Dolce & Gabbana

Mariangel pide a las personas que quieran dedicarse a este ambiente, lo sientan desde su corazón, que sean conscientes de que un buen físico no es suficiente, que deben prepararse, trabajar duro, saber con qué personas trabajan, ser segura de sí mismas y disfrutar lo que hacen.

Círculos Esperan a María José con amor

Revisen su autoimagen y autoestima. El modelaje es bello, pero no vale la pena arriesgar su salud y su vida. Actualmente, la diversidad permite un abanico más amplio de oportunidades, así que modelen como si fuera un hobby y no un trabajo, para que lo disfruten y sean felices con las exigencias propias de un trabajo, pero sin poner en exponer su cuerpo, argumentó..

Lee también: ➡️ Andrea Zamora Reinventa la moda

Mariangel Escobar Guevara nació en Táchira, Venezuela, en 1995. A temprana edad se interesó por las pasarelas, por lo que su madre la inscribió a una agencia, a la edad de 12 años.

Círculos Mariajose celebró sus 15 años

Mi madre me inscribió a una agencia en Barquisimeto donde comenzó mi preparación. Todavía recuerdo con mucho cariño a mis primeros profesores, desde ese entonces comencé a hacer desfiles y campañas fotográficas señaló.

No te pierdas: ➡️El diseñador Tom Ford cumple 60 años, imponiendo sensualidad y elegancia

Conjugó de manera precisa las pasarelas con sus estudios, por lo que también cuenta con una licenciatura en psicología.

Círculos Es Alicia Álvarez embajadora de Tlaxcala

Este equilibrio, me mantuvo concentrada para evitar esos conflictos inevitables en el medio, dónde surgen rivalidades, celos y muchas más cosas. El apoyo de mi familia es un pilar fundamental en mi desempeño, así que no he tenido situaciones que hayan causado malestar,declaró.

Síguela en instagram como: mvggiee

Para conocer más sobre Mariangel, síguela en Instagram como: mvggiee

Te puede interesar: ➡️ La firma Tugow lanza iniciativa para diseñadores industriales

[Video] Dejan deficiente la ciclovía capitalina



No garantiza la seguridad de los ciclistas porque los automovilistas no respetan los señalamientos... https://t.co/ZbphxPu6X2 #Tlaxcala — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 29, 2021

No dejes de leer:

Círculos David Flores hechiza a chicos y grandes, en Tlaxcala

Círculos María Fernanda Ahuactzin se gradúa como enfermera