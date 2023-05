Ana Laura Amaro representará a México, en Miss Culture y Beauty International

La princesa de la Talavera 2022 del municipio de San Pablo del Monte, Ana Laura Amaro González, fue elegida para representar a México en Miss Culture y Beauty International, concentración que será del 24 al 27 de mayo en República Dominicana. En entrevista nos contó cómo llegó a este importante certamen de belleza y cómo se prepara para dar todo y poner en alto el nombre del país y de Tlaxcala.

Ana Laura tiene 24 años de edad, es licenciada en Educación Primaria y actualmente estudia la maestría en Aprendizaje, Cognición y Desarrollo Educativo; es originaria de San Pablo del Monte, sus títulos de belleza han sido Miss San Nicolás 2021, segunda princesa de la Talavera 2022, Miss Petite Tlaxcala 2022 y Miss Global Modelo México 2023.

¿Qué te motivó a ser reina de belleza?

Desde muy pequeña recuerdo que mis padres me llevaban a estos eventos de mi comunidad y conforme fui creciendo mi interés hacia este medio me permitió soñar que en algún momento estaría arriba de un escenario, siendo protagonista y viviendo una gran experiencia.

¿Cómo te preparas para ganar el internacional?

“Teniendo mucha disciplina, compromiso y responsabilidad para obtener buenos resultados de la siguiente manera: cuidando mi alimentación, haciendo ejercicio, tomando clases de inglés, asistiendo a clases de pasarela con profesionales, estudiando sobre nuestra cultura general de México, practicando oratoria, cuidando cada detalle de los requisitos que me solicitan para competir”.

¿Qué País ves como mayor rival?

“Panamá”.

¿Qué es lo primero que harás si ganas el concurso?

“Dedicar el tiempo para mi proyecto que tengo en mente. Consta en apoyar a todas la niñas adolescentes y mujeres para que rompan sus límites, miedos y obstáculos que impiden lograr sus sueños”.

¿Cómo fue el camino para el certamen internacional?

“Es muy arduo, ya que implica demasiada preparación, estabilidad emocional, por consiguiente, tener los recursos necesarios para cubrir un evento internacional. Pero, aun así, es muy satisfactorio todo esto sabiendo que es un proyecto y sueño más para la vida de la maestra Ana Laura”.

Para quien no te conoce, ¿quién es Ana Laura?

“Es una mujer orgullosa de sus raíces Tlaxcaltecas, trabajadora, empática, solidaria, comprometida, responsable, perseverante y, sobre todo, una mujer honesta. Es una profesora que ama su trabajo y busca día a día lo mejor para sus alumnos, predicando con el ejemplo y siendo un apoyo para que todos ellos logren una educación pertinente. Es una persona que sabe agradecer a quienes la apoyan en todos los sentidos, lo más valioso para ella es su familia”.

¿Tienes claro que esto era lo tuyo?

“Sí, porque todo comenzó con un sueño, y como dice el dicho: el que persevera, alcanza”.

¿Te da miedo quedarte en blanco en el escenario?

“No, considero que una vez estando en el escenario me gusta que conozcan de mí y dar una charla o punto de vista sobre lo que realmente sé”.

¿El mayor sacrificio que has tenido que hacer para cumplir tus sueños?

“No tener el tiempo suficiente con mi familia, me he perdido la oportunidad de convivir, abrazar, charlar sobre las cosas que han pasado”.

Las reinas de belleza siempre expresan su gran interés por las obras sociales, pero luego es poco lo que se sabe de sus iniciativas ¿Qué piensas de esto?

“Desde mi punto de vista, hoy en día las redes sociales son la mayor herramienta para difundir lo que cada reina de belleza lleva a cabo, entonces, todo depende del compromiso y la responsabilidad que tenga con los proyectos y el seguimiento que se le dé”.