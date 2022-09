La reina tlaxcalteca, Janelly representará a México en Colombia

Janelly Xolaltenco Flores, originaria de San Pablo de Monte, tiene 19 años de edad, actualmente ostenta el titulo de belleza Miss Global México 2022, y en el mes de octubre representará a México en el certamen Miss Reina Mundo en Colombia, donde también pondrá en alto el nombre de Tlaxcala.

Círculos [Video] Alexis presenta en Tlaxcala colección de otoño-invierno 2022

Para Janelly es un gusto y honor representar a nuestro país en uno de los certámenes de belleza más importantes. Sus sueños se han ido cumpliendo poco a poco, y el querer ser reconocida como una de las modelos y reinas de belleza más destacadas le hace creer que en la vida todo se puede lograr, así parezca lo más imposible.

Entérate:➡️Francisco Flores, el modelo de moda en Tlaxcala

Es una mujer de ejemplo, porque desde niña ha buscado la manera de salir adelante en todos los aspectos, sin descartar el apoyo incondicional de su familia. Otro de sus sueños es ser una gran profesionista, por lo que sabe combinar a la perfección sus estudios y las pasarelas de moda.

¿Quién es Janelly?

Soy una persona que no se vence fácilmente, lucho por conseguir lo que quiero, aunque no todo se hace realidad a la primera, pero de que se cumplen se cumplen, solo hay que tener perseverancia, también soy muy honesta en todo, si algo tengo es que no me gusta mentir.

Continúa leyendo:➡️Kim Kardashian protagoniza la nueva colección de Balenciaga

¿En algún momento llegaste a pensar que serías una digna reina de belleza que representaría a México?

Círculos Francisco Flores, el modelo de moda en Tlaxcala

"Sí lo soñé, sí lo pensé, desde niña me imaginaba este mundo de las pasarelas y me decía 'algún día estaré ahí, representando a Tlaxcala y a México', y poco a poco fui buscando la manera de pertenecer a este mundo de la belleza."

¿Qué piensa tu familia sobre este logro?

Lee también:➡️Yalitza Aparicio busca inspirar a jóvenes mujeres a cumplir sus sueños

Están felices, porque desde corta edad yo ya era Janelly, tanto en mi municipio como en Tlaxcala y ahora nacional, y no dudo que traiga la corona a nivel mundial.

Turismo [Video] Anuncia Xcaret presencia de Tlaxcala en el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte

¿Cómo te preparas para tu próximo certamen de belleza?

“Hago mucho ejercicio, leo bastante, mi alimentación es balanceada bailo, y trato de saber más tanto de México como del país a donde voy, que en este caso es Colombia”.

Te recomendamos:➡️Van Melisa y América a Tenn Universe Tlaxcala 2022





¿Quién es tu mayor fortaleza?

Mis padres, ellos siempre están a mi lado, si me ven caer me ayudan a levantar, sus consejos son los mejores, para ellos van dirigidas mis coronas y a mi gente de mi tierra que también me han dado su apoyo incondicional, para que Tlaxcala brille en donde quiera que vaya una reina de belleza.

¿Cuáles son tus objetivos?

Entérate:➡️“Ivette, recortar no es diseñar”: artesanas oaxaqueñas denuncian plagio de la marca creada por esposa del gobernador

“Ganar el concurso mundial y terminar mi licenciatura, la herencia más bonita de mis padres”.

"Nunca digas no se puede, no dejes vencerte, en esta vida todo se hace realidad, no a la primera, pero te aseguro que si tienes perseverancia, se cumplen los sueños”.

LEE MÁS: ⬇️

Círculos Alán Fernández derrocha estilo

Círculos La fiesta brava es la inspiración de Nayeli Meléndez