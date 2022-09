Francisco Flores, el modelo de moda en Tlaxcala

Francisco Flores Zúñiga lleva ocho años en la industria de la moda, pero nos cuenta cómo es la visión de este mundo tras los ojos de un nuevo rostro de las pasarelas, además, de que es Mister Tlaxcala 2022 y hace unos días representó a la entidad en el certamen nacional donde se posicionó en el top cinco.

¿Cómo fue tu llegada a Mister Supranational Tlaxcala?

La organización nacional me dio la oportunidad de representar a un estado (Jalisco ya estaba ocupado y no necesitas radicar o haber nacido en el estado que representas) así que gracias a mi director estatal Beto Becerra, quien fue quien accedió a que fuera yo el representante estatal, me tocó ser el representante orgullosamente de Tlaxcala.

Es modelo profesional y rey de belleza. | Cortesía | Lester Cruz

¿Cuál fue tu experiencia en el certamen nacional de Supranational?

Increíble, de inicio a fin. Las actividades que realizamos, los retos, conocer a mis 26 compañeros de competencia, el ponerme a prueba día a día con lo que teníamos que hacer, el mantenerme con el compromiso de representar a mi estado dignamente y dejarlo en alto, toda esa disciplina impuesta a mí mismo para llegar a la final tanto físicamente como mentalmente estable, son cosas que de verdad uno disfruta demasiado.

¿Qué sigue después de esto?

Seguir con mi vida cotidiana, tal como lo era antes de participar con la diferencia que tengo a cargo el titulo hasta que haya un nuevo representante, a lo que va se me han presentado oportunidades como jurado en certámenes, en pasarelas de modelaje, fotografía, y en lo que me resta de vigencia de mi título tengo que seguir con la frente en alto porque aun seguiré siendo orgullosamente Mister Supranational Tlaxcala”.

Antes de que la moda “llamara a tu puerta”, ¿cómo era tu vida?

Cuando comencé en el mundo de la moda ya era yo egresado de la licenciatura en Nutrición, y entrenador de musculación y fitness, solamente no me exigía tanto en cuanto a mantenerme físicamente “presentable” para poder realizar distintas actividades en este ámbito”.

¿Cómo fue tu entrada al mundo de la moda?

Empecé a interesarme en certámenes de belleza hasta que por casualidad se me invito a participar en el primero y de ahí fue de mi agrado y poco o mucho que he hecho, me ha gustado y hasta la fecha.

¿Qué has aprendido en estos meses para perfeccionarte a nivel profesional?

Se debe tener compromiso, disciplina y sobre todo se tiene que ser uno mismo sin máscaras y disfrutar mucho de lo que se hace, aprender a darte el valor que mereces en un certamen de belleza masculino y tener mucha confianza en uno mismo.

¿Qué fue lo que más te sorprendió del mundo de la moda?

Que en ocasiones se llega a ser muy superficial, cosa que con el paso del tiempo se ha ido cambiando.

¿Qué crees que destaca de ti para poder hacerte triunfar como modelo?

Suena un poco incoherente pero no soy una persona egocéntrica al 100 %, tengo bien puestos los pies sobre la tierra y eso me ha hecho llegar muy lejos, me gusta ser muy solidario, muy disciplinado y con mucha pasión hacer las cosas. Físicamente hablando ha sido uno de mis puntos débiles, pero lo he ido trabajando, mi sonrisa es mi punto fuerte, cosa que hago todo el tiempo, sonreír.

¿Tienes previsto seguir trabajando como modelo?

No es mi principal profesión, pero claro a lo que se me presente yo con gusto.

Y, fuera de las pasarelas y estudios fotográficos, ¿cómo es Francisco Flores?

Creo que dentro y fuera de, soy siempre yo. Me considero una persona muy carismática, muy positiva y muy sencilla. Me gusta siempre ayudar a las personas sin que me lo pidan, me gusta ver feliz a la gente que me rodea, por consiguiente me mantiene feliz a mí también, me encanta viajar, estar con mi familia que es lo más importante que tengo en la vida, disfrutar cada momento con ellos y con mis amigos. Superarme día a día en cualquier ámbito de mi vida

En tu día a día, ¿cómo definirías tu estilo vistiendo?

Soy muy “básico” y casual, me gusta la comodidad en mi forma de vestir, en ocasiones me gustan mucho las playeras con estampados llamativos, me gustan mucho los colores brillantes, y colores que me hagan resaltar mi rostro y tono de piel”.

Títulos

Mister Model Jalisco 2014 y Mister Supranational Tlaxcala 2022.





