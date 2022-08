Daniela porta el traje de Adelita con glamur

Valiente, tenaz y activa, así es como se define Daniela Hernández Serna, escaramuza por pasión. Ella sabe cómo portar el traje de Adelita y charra con mucho glamur, tiene 30 años de edad, es del municipio de Apizaco, pero actualmente vive en Lázaro Cárdenas, donde ha formado una bella familia.

En exclusiva para El Sol de Tlaxcala, la escaramuza que se ha posicionado en el estado como una de las más bellas de este deporte y audaz en lo que hace, desde niña sintió curiosidad por esta actividad, sin, embargo, no sabia cómo ser parte de algún equipo pero poco a poco se fue adentrando a este tema hasta conseguir su objetivo, donde entró a un grupo y forjó su increíble capacidad sobre el caballo hasta poder representar a su municipio y estado en competencias nacionales y estatales.

Valiente, tenaz y activa, así es como se define Daniela. | Ruth Padilla

¿Vienes de familia con esta tradición?

No, a mi abuelo paterno le encantan los toros, pero nunca había estado tan cerca de la charrería como hasta ahora.

¿Cómo nació tu pasión por la charrería?

Todo este gusto empezó gracias a mi esposo, a él le fascina todo este mundo de la charrería y tenemos caballos en casa, a mí en realidad me daba miedo montarlos e inclusive acercarme a ellos, aunque estuvieran amarrados. Fue hasta que hace año y medio una integrante del equipo me hizo la invitación para integrarme y mi esposo me motivó y convenció para poder aceptar. He de admitir que comencé con muchísimo miedo, pero mis ganas eran más por aprender este bello deporte.

Mi mayor motivación fue el que algunas personas cercanas dijeron que no lo lograría, de ahí agarré coraje para poder hacer las cosas cada vez mejor, y pues aquí estoy orgullosa de formar parte del equipo Flor de Plata.

¿Qué ha aportado a tu vida practicar esta actividad?

Puedo decir abiertamente que ha sido la mejor terapia en mi vida, hace cuatro años tuve la pérdida más grande, falleció mi única hermana y el haber decidido aprender a montar a caballo ha sido lo que me ha mantenido en pie día con día. Me ha ayudado a conocerme aún más como persona y aptitudes que desconocía sería capaz de tener. Mi hermana fue, es y será mi mayor motivación para realizar cualquier actividad, cada que me monto a mi yegua le pido me acompañe al cabalgar.

¿Qué sientes al vestir de Adelita?

Es una sensación indescriptible, es hermoso poder portar el traje de Adelita con mucho orgullo, desde comenzar a diseñar nosotras nuestro propio vestido, elegir diseño del sombrero que portaremos, el color de botas, el moño, rebozo, aretes, todo debe ser igual para las ocho integrantes que formamos el equipo.

Y en cuanto al proceso para poder ser escaramuza, son horas y horas de entrenamiento, fines de semana en el cual practicamos las ocho integrantes para poder desempeñar una rutina de la forma correcta. Son 12 ejercicios que realizamos y están basados en el reglamento oficial de charrería en el que vienen especificados los valores en cuanto a puntaje, cada escaramuza decide los ejercicios a realizar, pero deben cumplir con todas las normas que vienen ahí, cada cruce, cada giro tiene un valor y sobretodo un por qué. Cada uno de ellos implica mucha adrenalina al realizarlos.

Somos calificadas por Jueces Oficiales de la Federación Mexicana de Charrería, y eso nos ayuda para poder corregir cada error que lleguemos a tener. Son minutos en donde presentamos una rutina, pero realidad son horas, meses y años de preparación para poder hacerlo de forma perfecta.

¿Qué significa para ti representar al estado?

Es maravilloso, la escaramuza Flor de Plata tuvo la oportunidad de ir el pasado siete de agosto a participar en el “Torneo de Escaramuzas de Teziutlán 2022¨ en el estado de Puebla, y fue una experiencia muy gratificante, el conocer nuevos lienzos y poder convivir con escaramuzas de otros estados. Tuvimos una grande responsabilidad al ser la escaramuza representante del estado de Tlaxcala, vivimos un día lleno de muchas emociones, en el cual pudimos ver que la disciplina, la responsabilidad, pero sobre todo el trabajo en equipo da excelentes resultados, y pudimos ganar el primer lugar de ese torneo. Nos sentimos muy orgullosas de haber representado al estado de Tlaxcala de la mejor forma.

¿El glamur también está en una escaramuza?

Es nuestra responsabilidad el poder portar el traje de Adelita de forma correcta, con nuestras cabalgaduras y arreos completos. La mujer mexicana siempre será hermosa por naturaleza, con o sin maquillaje.

¿Cuál seria tu look favorito para una escaramuza?

En cuanto al traje de Adelita es maravilloso que cada equipo tenga la libertad de poder diseñar sus propios vestidos en cuanto a colores, listones, e inclusive bordados a mano, todo esto basándonos en nuestro reglamento. Siempre el trabajo hecho a mano será mi favorito, hay desde flores de listón bordadas y hasta tejidas, que hacen lucir nuestro vestido de una forma espectacular, creo que nuestro país, pero sobretodo nuestro estado está lleno de muchos y muchos artesanos en todos los sentidos, que inclusive en nuestras albardas y arreos podemos encontrar infinidad de diseños.

¿Los diseños de vestido van innovando?

Si, cada equipo va haciendo diferentes combinaciones ya sea con Vestidos completos o de dos piezas lo cual da más facilidad de poder hacer distintas en un solo vestido como es nuestro caso que nuestra falda es Gris con listones rojos en los olanes, y tenemos tres blusas diferentes (gris, roja y blanca).

Daniela Hernández, escaramuza

