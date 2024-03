Cierran con éxito el carnaval de El Rosario Ocotoxco, comunidad de Yauhquemehcan

Con una majestuosa presentación de las camadas de huehues en la plaza principal de la comunidad de El Rosario Ocotoxco, municipio de Yauhquemehcan, cerraron su carnaval con éxito, donde personas de todas las edades disfrutaron de la fantasía, el colorido, así como de la elegancia de cada danzante con su vestuario confeccionado a mano.

Círculos ¿Sabías que la actriz Verónica Jaspeado representó a Tlaxcala en Miss Universo?

Más detalles: ➡️Klazykeroz causan sensación con cumbias en inglés; su éxito del momento es el cover “Personal Jesus”

Durante esta jornada, algunas camadas también invadieron calles de la población para deleitar a las familias que gustan de esta bella tradición.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

La reina de esta fiesta carnavalesca fue Atziry Betzabeth Hernández Palma, a quien en todo momento se le vio promocionando las tradiciones de su comunidad e invitó a los visitantes a que acudan el próximo año a seguir disfrutando de esta fiesta, donde la alegría y el amor al baile se vive al máximo.

Atziry Betzabeth, representa a la tradicional camada El Rosario Ocotoxco y desde los 12 años de edad baila en carnaval y aunque no tiene alguna herencia por esta bella fiesta colorida, ha demostrado que su pasión es estar en ella, incluso, ha buscado acercamiento con niños de su comunidad para que continúen esta tradición.

Sigue leyendo:➡️Atención armys: SUGA de BTS llegará a cines de Tlaxcala

Desde que era niña me llamó la atención de estar en una camada de huehues y en mi familia era raro que a mi me gustara esta fiesta, pues nadie de mis seres queridos tiene esta pasión, les gusta como a todos ver la danza, pero nadie baila en esta fiesta, entonces yo soy la primera que quiero dejar huella en mi familia, y que me reconozcan el amor que le tengo al carnaval, puntualizó.