Con globos, tlaxcalteca gana Récord Guinness

El pasado 10 de noviembre, la tlaxcalteca Olivia Olivares ganó el Récord Guinness, por diseñar el mural más grande del mundo con globos de colores alusivos a la celebración de Día de Muertos.

Círculos Los Klazykeroz le ponen ritmo a la noche

Más detalles:➡️Subastan al diamante negro más grande del mundo

El concurso fue organizado por las empresas mexicanas “Globos Payaso” y “Fábricas Selectas” y se llevó a cabo en la Sala de Armas de la Ciudad de México.



➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La diseñadora es originaria del municipio de Huamantla, y su nombre quedará escrito en el Libro Guinness de los récords, por su participación, pero sobre todo para hacer historia y poner en alto el nombre de Tlaxcala.





DOBLE RECORD

Infórmate:➡️¡Más de 500 kilos! Chiapas rompe récord del quesillo más grande del mundo

En entrevista, la ganadora de este importante certamen de globoflexia, dijo que fue un concurso, donde participaron más de 400 decoradores de todo el mundo. Se rompieron dos récords: uno por hacer el mural más grande del mundo de alrededor de 517 metros cuadrados y el segundo fue de 457 metros cuadrados, al armar una flor de cempasúchil en menos de cinco minutos y con esto, logré quitarle el récord a Japón.

Lee más:➡️Jalisco establece Récord Guinness del Guacamole más grande del mundo y ¿más caro?

Comentó que cada equipo formó estructuras que fueron alusivas que se ponen en el altar del Día de Muertos, como; calaveras de azúcar, catrinas, flores, bebidas, por mencionar algunas, todo esto unieron y formaron el mega mural.

Estoy muy emocionada y no me la creo todavía, agradezco a quienes han tenido el interés por difundir mi trabajo y mi reconocimiento y como lo dije en mis redes sociales, ¿ya ven porque es tan caro hacer diseños en globos? Pero aquí se ha demostrado y me alegro ser de donde soy, orgullosa tlaxcalteca y más de Huamantla.