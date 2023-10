Stephanie Denisse, una mujer soñadora

Soñadora, determinada y perfeccionista, así se describe Stephanie Denisse Vásquez Cruz, reina de “Tlaxcala, la feria de las ferias 2023”, una fiesta que apunta a ser una de las mejores de la historia por el programa ofertado y las previsiones de visitantes y derrama económica que se estiman.

Amena y simpática, con apenas 21 años de edad, la soberana encara esta experiencia como una oportunidad única para ser embajadora de Tlaxcala y ser fuente de inspiración para otras mujeres que asumen una alta responsabilidad en cualquier rol de la sociedad.

Stephanie Denisse recordó su infancia como una época en la que disfrutaba jugar con su sus amigos, hermanos y primos, tanto en interiores como en exteriores.

Mencionó que le gustaba jugar con muñecas, hacer pasteles de lodo y jugar descalza bajo la lluvia. Una niña todoterreno, dice entre sonrisas.

Durante su niñez, la reina aprendió la responsabilidad y la honestidad, especialmente el primer valor, porque su primera hermana tuvo que asumir muchas responsabilidades cuando sus padres solían salir por trabajo; sin embargo, para ella la mayor fuente de felicidad es su familia.

Vivir en ese núcleo es lo que me ha dado todo. Ellos son los que me han dado ese soporte, me han acompañado en todos los momentos que han sido importantes en mi vida. No quiero que la unión que tengo con mi familia se acabe; quisiera vivir en esa casa por toda mi vida, pero sé que en algún momento todos vamos a volar, pero ahorita es lo que más me hace feliz y lo que más disfruto, sostuvo.

“En mi infancia fui una niña muy querida por mis padres y abuelos, siempre me gustó hacer cosas extremas teniendo como base un ambiente de trabajo y valores”.

Ella es quien nos representará en la fiesta más grande del estado | Ruth Padilla

Actualmente es estudiante de la Licenciatura de Ciencias de la Educación e inglés. Sus pasatiempos favoritos son: bailar, dar clases de ritmos latinos y valsísticos, ser modelo de diferentes marcas tlaxcaltecas, así como también me gusta ayudar a diferentes obras altruistas del estado.

En una charla amena con El Sol de Tlaxcala, la bella joven explicó que más que ser la reina de Tlaxcala se siente orgullosa de haber conocido a grandes personas, de haber encontrado a amigas, pero sobre todo de gritar lo bello que es nuestro estado.

-¿Cuál es tu mayor miedo?

Algo que me aterra totalmente es quedarme sola; no me puedo imaginar estar sin mi mamá. Creo que le tengo muchísimo miedo a la soledad; considero que hasta cierto punto está mal, por lo que debo empezar a trabajar en eso.





-¿Qué te hace enojar?

-Que juzguen sin conocer.

-¿Qué te motivó a participar en este concurso de belleza?

-El amor a mi tierra, porque tengo el gran orgullo de haber nacido en Tlaxcala, pero es un privilegio que Tlaxcala haya nacido en mi.





-¿Cómo empezaste en el mundo de los certámenes de belleza?

-Tuve la fortuna de recibir la invitación de Tania Flores, mi directora municipal de Teen Universe Tlaxcala, así fue como comencé en este ambiente y junto con el apoyo de mi mamá y mi familia que me han impulsado a seguir, he crecido en el mundo del modelaje y la belleza. El día de hoy me siento muy orgullosa de ser modelo y representar a marcas de nuestro bello estado.

EL APUNTE

