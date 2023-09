Grecia es Reina Plus México 2023

Grecia Escalante Pérez fue designada como Reina Plus México 2023 por parte de la dirección nacional de Casa de Reinas México, bajo la dirección de Jorge Morales, con lo que garantizó su pase a la semifinal internacional, en la que participarán siete países.

El próximo certamen se hará de manera virtual y serán grabadas todas las etapas de una pasarela normal, con traje típico y de gala, entre otros aspectos a calificar como el desenvolvimiento.

Posterior a ello, la dirección nacional mandará el video a Casa de Reinas Puerto Rico, donde un jurado evaluará el desempeño de cada señorita.

Hasta el momento se han confirmado siete países que participarán en este certamen de belleza, entre ellos México representado por Grecia, quien dijo que está tomando clases de pasarela, de oratoria, además de estar ejercitándose todas las mañanas y llevar una dieta muy rigurosa. Si llegara a pasar la semifinal, viajará a Puerto Rico para la gran final.

Grecia tiene 22 años de edad y es la menor de dos hermanos. Estudia el último año de la Licenciatura en Derecho en el Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez, en el municipio de Yauhquemehcan.

Le encanta el deporte extremo y le gusta bailar. Desde niña me ha llamado la atención estos deportes y me encanta bailar, cantar, nunca me verás quieta, me gusta hacer de todo un poco, afirmó en entrevista con El Sol de Tlaxcala.

Expresó que está contenta por esta designación, pero también se siente orgullosa porque será la representante de México, por lo que tiene en mente que es un cargo importante donde tendrá que demostrar lo mejor de la cultura y tradiciones de nuestro país.

Estoy agradecida por el apoyo que me han brindado en todos los aspectos, mi familia es parte fundamental de este sueño, que sin duda se hará realidad, porque estoy segura que Tlaxcala y México viajará a Puerto Rico.

Por último, recalcó que su preparación no es nada fácil, pero cuando existe el gusto y pasión por las pasarelas y amor a su tierra, no hay límite que la detenga.