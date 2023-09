Rogelio Guevara destaca como modelo

Con 19 años de edad, el modelo tlaxcalteca Rogelio Guevara está conquistando las pasarelas de moda. Platicó con El Sol de Tlaxcala sobre cómo ha cambiado su vida desde que está en este ámbito.

Círculos Santa Lucía I, reina de charrería

Infórmate: ➡️Grecia es Reina Plus México 2023

A pesar de la pasión que tiene en los desfiles de moda y posar para diversas prendas de marcas reconocidas, no se olvida que también tiene un deber en la vida, que es enfocarse a sus estudios profesionales. Está cursando la Ingeniería en Gestión Empresarial y es originario del municipio de Apizaco.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Dijo que el gusto por el modelaje comenzó hace aproximadamente tres años, cuando lo invitaron a una sesión de fotos para lucir ropa artesanal de la entidad. Aunque no estaba seguro de hacerlo, se arriesgó y el resultado fue favorable, y al ver que todo había salido bien, lo siguieron invitando y desde ese momento se ha preparado para continuar en las pasarelas a nivel nacional y estatal.

Continúa leyendo:➡️Marshell busca ser la Belleza Texoloc 2023

Realmente fue una casualidad, a mí siempre me gustaron las fotos, pero nunca llegó el atrevimiento de querer participar en este mundo, sino hasta que mi amiga y modelo Brenda Báez me invitó a una colaboración con “Naramialma”, una marca de ropa tlaxcalteca, y en ese momento fue donde decidí que me gustaría dedicarme a esto.

Expresó que antes de que la moda llegara a su vida era un hombre al que le gustaba pasar tiempo en los videojuegos, ayudar en los deberes de su hogar, acompañaba a su mamá de compras, aunque no lo ha dejado de hacer, pero ya no como antes, el modelaje le ha cambiado un poco su vida.

Círculos Desfile de moda artesanal, colección de otoño-invierno

Más información:➡️Desfilaron hadas en el Jardín Botánico de Tizatlán

A nivel personal, considero que ha cambiado mucho la forma de verme a mí mismo, con más seguridad y con ganas de crecer no solo en este ámbito, sino también en varios aspectos de mi vida.

Comentó que lo que más le sorprendió en el modelaje es el trabajo que hay detrás de cámaras, desde el set, la ropa y el maquillaje que se debe usar, “sin duda es toda una experiencia”.





Su bebida favorita de Tlaxcala es el agua de barranca o también conocido como “cacao”. El tlaxcal es su postre favorito. Su platillo favorito son los tlacoyos.