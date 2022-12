Con una convivencia, emprendedoras celebran fin de año

Las mujeres de “Red Báltico de Natura” realizaron su convivio de fin de año en un restaurante de la ciudad de Tlaxcala, donde se desearon todo tipo de parabienes, hubo música y un menú especial para celebrar la Navidad y año nuevo.

Círculos Reconocen a Elena Roldán por su emprendimiento

Las integrantes de esta importante red de mujeres emprendedoras llegaron muy elegantes, con sus mejores atuendos glamurosos para este día importante donde volvieron a reencontrarse después de más de dos años debido a la pandemia.

Los regalos de las emprendedoras estuvieron a la orden, unas con ramos de flores, otras con los cosméticos de su marca; fue un convivio de mucho glamur y alegría, anécdotas, pero sobre todo de muchos recuerdos, pues hubo integrantes a quienes el Covid-19 sí les afectó, sin embargo, siguen en pie para continuar con sus labores e impulsar a más mujeres para que se unan a su red.

Expresaron el cariño que existe en este equipo de trabajo, donde existe paz, armonía, ganas de salir adelante y apoyar a todas las mujeres que quieran ser autónomas con un negocio.

Esta vez volvemos a reencontrarnos con grandes mujeres emprendedoras y admirables, que por cuestiones que todos pasamos con la pandemia decidimos no vernos durante dos años, pero ahora que todo marcha bien, estamos de vuelta como antes para convivir, y qué mejor en este mes, donde será especial, quizás no sea el mismo que otros años, quizás ya no estén.

Al final de la convivencia, brindaron para que a todas les vaya bien en el 2023 y sea un año de muchos éxitos y de nuevos proyectos para emprender.

