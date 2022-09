Conoce a Viridiana Álvarez, la mexicana que escaló las montañas más altas del mundo 

Viridiana es una alpinista, conferencista y emprendedora originaria de Aguascalientes, México. Es la primera mujer del continente americano en escalar las 4 montañas más altas del mundo (Everest, K2, Kanchenjunga y Lhotse). En el 2018 se convirtió en la primera latinoamericana en escalar el K2, la segunda montaña más alta y una de las más peligrosas del mundo, ubicada en Pakistán, en la cordillera del Karakórum. Además, tiene el título de récord de Guinness World Records por el ascenso femenil más rápido de las tres montañas más altas del mundo utilizando oxígeno suplementario.

En su podcast “Pasos libres”, Viridiana comparte generalidades desde sus inicios hasta la cima de las montañas. En él, cuenta que inició en el deporte a los 28 años cuando decidió hacer una carrera de 10 km. Doce meses después ya había corrido su primer maratón. Su interés por la actividad física se desarrolló con el triatlón y cuando se enteró de un viaje al Pico de Orizaba sintió el “llamado”.

Aunque no tenía preparación física ni mental para subir una montaña, se alistó con equipo prestado, ropa deportiva no especializada y la actitud más positiva que pudo. Desde ese día, se enamoró del montañismo.

Ahora, Viridiana asegura que siempre acude a los llamados: “Si no subo, no pasa nada. Al menos lo voy a intentar”, es su frase personal, pues considera que el éxito no está en la cima, sino en subir y bajar sana para seguir buscando retos.

Cuando se dio cuenta de la enorme belleza contenida a esa altura de México, pensó que era momento de imaginar lo más alto del mundo. Fue así como diez meses después, navegando en Internet, decidió que quería subir a la montaña Kanchenjunga, la montaña más alta de India y la segunda más alta del Nepal.

A Viridiana le dijeron que para escalar el Everest necesitaba una preparación de al menos cinco años. Ella no llevaba ni dos cuando renunció a su trabajo de oficina de siete años y sus planes de boda para irse a Manaslu, la octava montaña más alta del mundo para practicar. Fueron muchos aprendizajes, el más importante: su cuerpo resistía arriba de los 8 mil metros de altura y estaba lista para lo que fuera.

Un año después, en 2017, vendió su auto y buscó patrocinios para al fin poner fecha al punto más alto de la Tierra: el Everest. Anualmente, 300 personas suben el Everest y ella lo logró con solo tres años de preparación.

De vuelta de la cima y de obtener el récord, Viridiana emprendió su propia marca de vinos “Entre montañas”. Esta otra pasión nació en el año 2014 con un curso de cata entre amigos, curiosamente por las mismas fechas en que subió su primera montaña, donde a partir de ese primer acercamiento se sembró en ella la semilla de este tema: variedades de vino, su historia, las vinícolas y el proceso de vinificación que exitosamente hoy construye desde Zacatecas.

Hoy, reconocida en todo el mundo, Viridiana Álvarez es una de las muchas mujeres que viven y comparten la pasión de ser extraordinarias.

