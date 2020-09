Diseño y Transformación | Conquista el color

Es un gusto retomar la plática de cada domingo. Como siempre me quedo con la ansiedad de compartirles nuevos tips y anécdotas de quien me hace el favor de acompañarme, como es el caso de mi modelo Paty Pulido, a quien le agradezco haya hecho un espacio, pero les platico un poco de ella: es consultora de impactos ambientales, por su sensibilidad, le apasiona poder ayudar a los demás.

Con una tierna sonrisa nos compartió que hace labor altruista, también pertenece al voluntariado “sonríe conmigo” de la clínica de labio y/o paladar hendido del estado; interrumpiéndola le dije: que era una muy buena labor.

MUJER ALTRUISTA

Tomándole a su café me dijo: me encanta ver a todas las personas sonreír, retomado la palabra me compartió que es guía coordinador de talleres de oración y vida, con voz tenue murmuró pero acentuó que para ella lo más bonito, y que ha disfrutado es su matrimonio, que en todos sus proyectos su esposo la apoya, es por lo mismo que también trabaja para que los matrimonios se mantengan estables, perteneciendo al grupo de encuentros conyugales, quedándome sorprendido por toda la paz que irradia mi modelo y como cereza de la plática, dejándome sin aliento nos compartió que una de sus pasiones es la repostería -aunque debí intuirlo- pues una mujer que le gusta saborear lo mejor de todo.

Retomando la palabra le enseñé varias alternativaaa para renovar su imagen, la que aprecian a través de círculos fue la que le fascinó, pero les comento como fue el proceso Paty portaba un castaño dorado medio, le tuve que realizar una decoloración global y profunda, estos procedimientos son muy delicados como en el caso de las personas como mi modelo que su cabello es muy delgado así que se tiene que tener mucho cuidado en la elasticidad, cuando logré conquistar el tono super claro que deseábamos apliqué un tono nacarado con la finalidad de seguir jugando con tonos pasteles como palo de rosa, mi propuesta es que con este fino look se disfruten varios colores que en una melena sin decolorar sería imposible conquistar.

MODERNA E IMPACTANTE





Mi idea es que impacte a los que la rodean con diferente imagen, en cuanto al corte le hice un Bob desvanecido ya que la modelo aparte de que el pelo es delgado, con poca densidad y con esta técnica la hare lucir con una semimelenita abundante, en esta coacción la peine con secadora para que aprecien el desvanecido, y a su vez le di volumen, en cuanto al maquillaje es de lo más natural, porque lo más sencillo que, por hoy, es lo más elegante. Espero les agrade esta propuesta. Recuerden que nos vemos el próximo domingo.





