Diseño y Transformación | Homero Valencia estrena look

Otro viernes disfrutando de su compañía para esta charla que siempre entusiasma, el saber de nuevas tendencias y por supuesto la plática de mis invitados es de agasajo, y está no fue la excepción con mi buen amigo el comediante Homero Valencia al que le agradezco me haya dado la oportunidad de plasmar en él una buena propuesta para los amigos que se identifiquen con este look.

Es un poco ochentero pero muy cómodo para aquellas personas que les gustan los cortes tipo melenas, estos son ideales para quien tiene poco cabello, ondulado o su rostro es un poco grande.

LA TRANSFORMACIÓN

Recordemos que lo importante de las modas es tener la capacidad de fusionarlas como lo hice con nuestro modelo, que le dimos una frescura a su imagen.

En primer lugar le aplicamos un tono café para atenuar cualquier imperfección de la piel, en cuanto al corte como posee una cabellera ondulada lo desvanecí de manera que diera un volumen cordial y fácil de peinar, en cuanto a la ceja le limpié todo el vello que le hacía ver la mirada cansada, y de esta manera luce Homero.

Homero Valencia durante su cambio de look /ARLED JARILLO

SU TRAYECTORIA

Les platico un poco de él aunque sé que lo ubican: él empezó su carrera desde los 10 años tocando la batería en Acapulco, acompañando a Luis de Alba y así de esta manera cada semana alternaba con diferentes comediantes, así de esta manera fue engrosando su carrera teniendo un personaje El huaramí de la costa, que tiene 15 años que lo creó.

También ha hecho películas y es cantante. Tomando aire me dijo: así es Beto esta carrera es muy multifacética siendo vocalista de los Alcántara recorrí toda la República Mexicana, en fin, he hecho películas que he disfrutado mucho, mi carrera en momentos estoy con unos proyectos de hacer teatro, acabo de grabar una película con Valentín Trujillo estoy por grabar otra contando con una carrera muy amplia el comediante nunca perdió el buen humor que lo caracteriza; interactuando con mi equipo de trabajo pasamos una tarde agradable.

CONTRATACIONES

Después refrescó su garganta con una botella de agua y nos invitó que lo sigamos en su cuenta de Facebook que aparece como Homero Valencia; también lo pueden contratar al teléfono 246 1237162.

Finalmente se despidió del equipo de Alberto Durán, pero sobre todo dejó un caluroso saludo para todos los lectores de El Sol de Tlaxcala.

Mi agradecimiento al comediante por hacer un espacio en su agenda. Y recuerden que los espero la próxima semana para seguir charlando.

