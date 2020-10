Dulce Monserrat, rumbo a Miss World

Dulce Monserrat Cortés Sánchez, actualmente representa al estado en el certamen Miss Trendy World Tlaxcala y será una de las concursantes cuya sede nacional será́ en Villahermosa, Tabasco en enero del 2021.

Círculos Jonathan Altamirano, un bailarín exitoso

La reina de belleza dijo que a pesar de la pandemia, se está preparando arduamente, desde su casa. Lleva una alimentación estricta y lo que nunca deja de hacer, para mantenerse en forma es el ejercicio. “Mi secreto es el agua, aparte de que te nutre la piel, otras de las cosas que hay que tomar en cuenta en una dieta como la que llevo”.

Círculos Joana celebra un año más de vida

Comentó que vive la etapa más bonita de su vida, porque en este certamen de belleza no solo representa a Tlaxcala con orgullo y dar a conocer sus tradiciones y costumbres, si no también ha encontrado a buenos amigos bu amigas que están en todo momento apoyándola y dándole los ánimos correspondientes y no dejar atrás sus sueños.

“A veces piensan que estar en un concurso de belleza solo vas a encontrar enemigos o envidias, en mi caso doy gracias a Dios porque encontré a personas buenas, que me apoyan y también me dicen lo que hago bueno y malo”.

La bella Dulce tiene 26 años, es de la ciudad de Apizaco, estudió la licenciatura en Criminología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Foto: Cortesía | Dulce Monserrat Cortés

Círculos Victoria cumple 8 años

Se considera una persona altruista que lucha por lo que quiere, “Soy una mujer centrada y enfocada en cada uno de los proyectos que me dispongo a realizar”.

“Me fascina leer, hacer ejercicio y pasar tiempo con mi familia. No tolero la discriminación, la soberbia, la gente que se quiere sentir superior a los demás”.

Su meta es laborar en alguna área de su profesión, dentro no fuera del estado.

“Todas las mujeres somos hermosas”: Fedra Alpés



Lee más aquí ➡ https://t.co/CvjwgElsn7 #Círculos #Tlaxcala pic.twitter.com/6HUU8kWMLe — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 27, 2020

Y, si fuera poco, es una mujer altruista, protectora de animales, tiene su asociación “Patitas al rescate”, la cual quiere registrar, ésta tiene como objetivo ayudar a perritos y gatitos en situación de calle; rescatándolos brindándoles lo necesario (alimento, atención y visitas al veterinario), para después ser puestos en adopción.

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

TE PUEDE GUSTAR

Círculos Culminan sus estudios, en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Círculos [Video] Iñaki Jaskille presenta su tema "Tik Tok"