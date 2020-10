Jonathan Altamirano, un bailarín exitoso

Jonathan Altamirano Madrigal es un bailarín de salsa, que ha participado en varios congresos y concursos de baile representado al estado de Tlaxcala, es originario de Apizaco; tiene tres años bailando otras danzas y uno de salsa.

En entrevista nos contó los pormenores de esta experiencia de ser bailarín, expresó que, por cuestiones de la pandemia cancelaron todos los congresos y fue hasta apenas un mes que compitió con su pareja de baile Carolina, en línea en el congreso “Mambolee One” obteniendo el octavo lugar, de 17 competidores a nivel nacional.

¿Quién es Jonathan?

Jonathan es un chico que siempre busca dar todo lo mejor de si mismo y no solamente en el baile, sino como persona. Siempre busca poder sobresalir sin importar cuál es la situación que se le presente puesto que los límites los pone la persona al creer que existen.

Actualmente soy director y coordinador de la academia Pasión Vertical Apizaco Dance Academy y Pasión por tus XV.

¿A qué edad empezaste a bailar?

Desde los 9 años.

Es de Apizaco y desde hace un año se ha dedicado a bailar salsa. Cortesía | Jonathan Altamirano

¿Por qué crees que es bueno que las personas aprendan a bailar?

El baile aparte de ser una arte escénica también es un medio dónde puedes expresarte de muchas maneras, sin duda para mí la mejor, puesto que te da esa confianza, tranquilidad y apoyo, para interrelacionarte con las demás personas, que en muchas ocasiones se nos complica mucho.

Considero que las personas deberían de aprender a bailar porque te ayuda como un ejercicio mental y físico así como para poder identificarte cómo eres y cómo te quieres sentir.

¿Qué es para Jonathan, lo mejor de bailar?

Para mí lo mejor de bailar es poder transmitir y compartir la danza con las demás personas, así como hacer esas grandes amistades que se van formando en tu propia familia ya que vas compartiendo con ellas experiencias inolvidables y con un valor enorme.

Di una virtud y un defecto de Jonathan…

Creo que una virtud mía es que soy carismático y gentil; siempre quiero contagiar mi felicidad a las personas que me rodean la y un defecto es que intento ser perfeccionista la mayor parte del el tiempo y no me gusta que salga algo mal por una mala planeación.

Ha representado al estado en concursos de baile. Cortesía | Jonathan Altamirano

Jonathan, juez, organizador de festivales, bailarín ¿cómo lo haces para llegar a todo?

He sido juez en concursos de baile locales, y todas las ocupaciones que tengo como son la organización de eventos sociales (XV años, bodas entre otros), la dirección de la academia, los entrenamientos con mi pareja de baile Carolina y equipo de competencia, mis estudios, ser autosuficiente y de más… Creo que las palabras claves para hacer todo eso es disciplina, constancia, saber administrar el tiempo y hacer lo que te gusta y te apasiona, porque cuando lo haces de esa manera siempre habrá tiempo para hacerlo y de alguna manera vives plenamente.

¿Qué recomendarías a una pareja de jóvenes bailarines para que triunfen?

Que sea lo que se les presente siempre luchen por sus sueños y metas que se fijaron en un principio ya que eso será la fuerza para seguir y nunca rendirse. Porque si se caen una vez tendrán diez que levantarse.

¿Crees que es importante trabajar la marca de un artista para triunfar?

Por supuesto, ya que es lo que te va a identificar como artista y ser único a los demás. Siempre busca ser original y evitar ser una copia.

¿Cuál sería tu consejo a alguien que empieza?

Mi consejo sería que disfruten mucho de las clases y entrenamientos que tomen porque sin duda es donde se realiza todo el trabajo, ya que en una competencia únicamente pasas a recoger tu esmero y la dedicación que le diste.

Y que tengan muy presente que los conocimientos deben de ser desde una técnica hasta desde donde surge el tipo de danza que esté realizando puesto que el baile es muy completo.

Por último, cuéntanos un poco sobre tus proyectos actuales

Por supuesto, actualmente tengo un proyecto de una competencia. En Diciembre se realiza un congreso mundial “Euroson Latino” dónde busco competir con mi solista de salsa y con el grupo coreográfico de Pasión Vertical.

“También he estado trabajando junto con todo el equipo de bailarines de Pasión Vertical Apizaco, para preparar y realizar shows coreográficos de salsa y Bachata ya que ahorita no podemos realizar ningún tipo de presentación, pero en cuanto tengamos la oportunidad de demostrar nuestro trabajo y danza estemos más que preparados.





Su sueño es conseguir una beca para ir a estudiar al extranjero, a la escuela Columba College from Chicago, donde quiere seguir preparándose.

