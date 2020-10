[Video] Iñaki Jaskille presenta su tema "Tik Tok"

Iñaki Jaskille un adolescente que se está volviendo viral en redes sociales con su sencillo debut “Tik Tok”. A pesar de no existir antecedentes musicales en su familia, Iñaki comenzó a sentir interés por la música desde que era pequeño, motivo por el cual tomó clases de piano en Yamaha, violín, batería en Veerkamp y cantaba en el coro de la escuela junto con su hermano y hermana.

En exclusiva para El Sol de Tlaxcala, Iñaki nos contó un poco de él y del gusto del medio musical, el cual su familia se sorprendió al saber que tenía un talento demasiado bueno, por lo que deciden apoyarlo intensamente.

¿Cómo comienza este gusto por la música en la vida de Iñaki?

“Tengo un poco de déficit de atención, antes iba en una escuela tradicional en donde me aburría con facilidad, entonces con una regla o lápiz me ponía a hacer ritmos en el escritorio, era como mi refugio, me llenaba el corazón sentir la música y hacía que mi día fuera más divertido” confiesa el joven intérprete.

¿La composición de “Tik Tok” es solo tuya o intervienen otros más?

Es una buena pregunta, te cuento que “Tik Tok”, es una composición de Marco Aurelio Nava , Haydar, Art de las Fuentes y mía.

¿Quién produce tu canción?

El productor Miky Mendozza de NEBULAS Music, que junto con Marco Aurelio Nava se trasladó a mi hogar, para poder grabar la canción.

¿De qué habla “Tik Tok”?.

Habla de las emociones de un joven al saber que es correspondido por la niña que le gusta.

“Mi corazón hace Tik, tu corazón hace Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, tú y yo”.

“Tik Tok” está acompañada de un videoclip oficial, que cuenta ya con 190,000 mil reproducciones, la filmación estuvo a cargo del productor y compositor Art de las Fuentes de NEBULAS Music y se realizó en el Museo de Cera durante más de nueve horas.

“Fue una experiencia nueva y muy divertida, yo nunca había hecho un vídeo, entonces el reto era lograr transmitir lo que yo sentía y el equipo que grabó el video me ayudo a lograrlo”.

Iñaki Jaskille, admira y tiene influencias musicales de artistas como: Charlie Puth, Maroon 5, Tom Holland, y admira a Tom Cruise y a The Rock.

Su sueño, es seguir componiendo y seguir transmitiendo lo que siente, para así poder ayudar a las personas a expresarse a través de su música.









“Siempre que tengan un sueño, intenten perseguirlo para hacerlo realidad”

